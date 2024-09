La alarmante predicción de Mhoni Vidente sobre el futuro de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Explicó que esto se debe a que el capitán de la Selección argentina descubrió en Estados Unidos "otro tipo de vida, otro tipo de mujeres, y él quiere tener otra vez 20 años a pesar de que cumplió 37". En ese sentido, afirmó que "Messi quiere vivir lo que no vivió porque se la pasó jugando todo el tiempo, entrenando, completamente custodiado por sus padres y por su pareja".

Mhoni Vidente dio más detalles de la supuesta crisis y afirmó que habría terceras personas involucradas. "A Leo Messi próximamente lo veremos con una pareja nueva y muy joven, de 22 o 23 años, que le va a romper el corazón", adelantó. También indicó que estaría en una relación con una conocida locutora, de la que no reveló el nombre.

Lionel Messi Antonela Rocuzzo Mhoni Vidente aseguró que Messi y Antonela se estarían separando. Captura de pantalla Apple TV

En cuanto a Antonela, la pitonisa la vinculó con uno de los propietarios del Inter Miami, el exfutbolista británico David Beckham. "Antonela anda con Beckham, y dicen que está dejando esta victoria (en la Copa América 2024) de lado y que Messi ya se anda separando", sostuvo.

"Yo siempre he dicho que el amor no se acaba, nada más se mueve de lugar. Todo tiene un principio y un final, el chiste es no quedarse estancados", concluyó la tarotista.