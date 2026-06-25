Horóscopo de hoy, viernes 26 de junio

Conocé lo que te depara el horóscopo para este viernes 26 de junio de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.
Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.
Conocé lo que te depara el horóscopo para este viernes 26 de junio de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.
(21 de marzo al 20 de abril)
Hoy tenés que organizarte bien, porque hay varias cosas importantes en tu lista y alguna podría escaparse. Al final del día, salí a despejarte, no te encierres. En lo económico, un gasto inesperado puede aparecer, pero lo vas a manejar con inteligencia.
(21 de abril al 21 de mayo)
La impaciencia no te ayuda, así que no te apures al arrancar proyectos nuevos. Cada cosa tiene su tiempo, no quieras forzar el ritmo. En el dinero, mejor esperar antes de invertir o comprar, la calma te dará ventaja.
(22 de mayo al 20 de junio)
Se cierra una etapa y otra empieza en tu vida. Estás viviendo una transformación que te acerca a alguien que realmente te conviene. En lo financiero, una oportunidad distinta se abre, prestá atención a las señales.
(21 de junio al 22 de julio)
Hoy se desatará una batalla por tu lugar y se inclina a tu favor. Pero, no cantes victoria todavía: vendrán nuevos desafíos. En el dinero, pequeños logros te van a dar confianza para lo que viene.
(23 de julio al 21 de agosto)
Tu intuición es tu mejor aliada estos días. Aunque no tengas pruebas, seguí tu instinto: vas a acertar. En lo económico, confiá en tu olfato, puede guiarte hacia una buena decisión.
(23 de agosto al 21 de septiembre)
Pedí lo que merecés y no dejes que los miedos te frenen. Tenés derecho a más reconocimiento y respeto. En el dinero, reclamar lo justo te traerá mejoras que estabas esperando.
(22 de septiembre al 22 de octubre)
Tu ciclo de prosperidad puede verse interrumpido por cambios que no dependen de vos. Preparáte para ponerle el pecho a problemas serios. En lo económico, cuidá tus recursos, porque se vienen ajustes.
(23 de octubre al 22 de noviembre)
El amor y el deporte se cruzan en tu vida estos días, y eso te da energía. En lo económico, los problemas serán menores y se resolverán pronto. Una entrada extra puede ayudarte a equilibrar lo que falta.
(23 de noviembre al 21 de diciembre)
Defendé tu espacio y tu gente con firmeza. No dejes que nadie se meta donde no corresponde. En el dinero, cuidá lo que es tuyo, no lo compartas con cualquiera.
(22 de diciembre al 20 de enero)
Estás dejando atrás viejos complejos y eso te fortalece. No olvides mantener tu esencia. En lo económico, tu seguridad personal te ayudará a tomar mejores decisiones.
(21 de enero al 18 de febrero)
Aunque podés hacerlo todo solo, contar con apoyo te hará el camino más fácil. En el dinero, compartir ideas con otros puede abrirte nuevas oportunidades.
(19 de febrero al 20 de marzo)
La presión laboral te está agotando, así que buscá liberar estrés hoy. Esto va para largo, cuidá tu energía. En lo económico, no te cargues con más de lo que podés sostener, administrá con calma.