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Horóscopo de hoy, viernes 2 de octubre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este viernes 2 de octubre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

El Sol ingresa en Libra el 22 de septiembre y abre una etapa vinculada con el equilibrio, el diálogo y las relaciones.
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Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

No discuta con su pareja en público, causará mala impresión. Los negocios gozan de una gran prosperidad. Abandone esa preocupación, le renuevan el contrato. Ese dolor de espalda se soluciona con masajes.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Situación bastante emocionante en lo sentimental. Hoy resolverá los temas económicos pendientes. Por fin sus jefes reconocen su eficiencia. Calma con los imprevistos si no quiere acabar de los nervios.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Debe cuidar un poco más a su pareja. Su economía es preocupante, tome cartas en el asunto. No haga de su trabajo su vida. Para encontrarse saludable, haga ejercicio físico.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

La jornada, sentimentalmente hablando, es buena. Quizá acabe con todos sus ingresos, pero pronto se repondrá. Resultados excelentes en el trabajo. La fuerza con la que vive le mantendrá en forma.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Puede haber trampas amorosas a su alrededor. Un desafortunado percance podría hacerle perder dinero. La mala organización le hace perder tiempo en su trabajo. Administre su energía, ya que tiene tendencia al cansancio.

Virgo

(22 de agosto al 21 de septiembre)

La posibilidad de una aventura está ahí, usted verá. Si ha estado ahorrando, es el momento de invertir. Acabará con los obstáculos laborales. Buen día para dejar de fumar y empezar a cuidarse.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Debe insinuarse a la persona amada con elegancia. Sea prudente con los gastos que realiza, nunca se sabe. Buenas expectativas profesionales, la vida le sonríe. Cuide sus pies, pisar mal genera muchos problemas.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Gran satisfacción porque se consolida su relación. La situación económica de un amigo afecta a la suya. Los astros le ayudan a conseguir una mejora laboral. Tiene alergia pero esto no le impedirá hacer su vida normal.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Todo es positivo en el plano amoroso. Ahora lo más inteligente es no gastar. Su trabajo puede peligrar por su falta de puntualidad. Si fuma, intente disminuir el consumo.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Procure ser menos brusco con su pareja. Intente no derrochar o se arrepentirá. Debe adaptarse a los cambios laborales con inteligencia. Tendrá las rodillas y los codos especialmente sensibles.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Gran necesidad de dar y recibir afecto. Buen momento para las inversiones. No eche a perder todo el trabajo realizado, por una nimiedad. Ligero dolor de cabeza a media tarde.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Conocerá a alguien que tiene mucho que enseñarle. Está muy preocupado por la economía que le rodea. Tómese su tiempo para programar objetivos laborales. Sufrirá molestias de estómago si no se tranquiliza.

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