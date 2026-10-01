Signo por signo: los números de la suerte del jueves 1° de octubre

1 de octubre de 2026 Inicio
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Estos son los números de la suerte del jueves 1° de octubre, signo por signo

Descubrí la nueva guía de números y tonos estratégicos para sincronizar la energía de tu signo zodiacal con las mejores oportunidades del día.

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La numerología adopta una perspectiva más esotérica y espiritual. 

La numerología adopta una perspectiva más esotérica y espiritual. 

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El uso de números de la suerte como canalizador de metas personales y laborales tiene relación con la numerología. Más allá de la interpretación del horóscopo tradicional, la asignación diaria de números específicos permite establecer un foco de atención consciente, transformando intenciones abstractas en acciones concretas a lo largo del día.

Enterate que depara tu signo para este jueves.
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Desde la numerología afirman que integrar estas cifras en decisiones cotidianas contribuye a potenciar el rendimiento y la determinación. Al combinar cada patrón numérico con la tonalidad adecuada, se busca armonizar el campo energético de la persona y favorecer un entorno propicio para la toma de decisiones estratégicas.

La numerología es una práctica ancestral que resulta útil para hacer predicciones sobre el futuro.

La numerología es una práctica ancestral que resulta útil para hacer predicciones sobre el futuro.

A través de la siguiente guía, es posible consultar la selección diaria de números y colores correspondiente a cada signo del zodíaco, diseñada para servir como herramienta de orientación, atracción de oportunidades y alineación personal.

Aries

  • Números: 16, 32, 54, 71, 89
  • Color: Granate

Tauro

  • Números: 7, 23, 49, 65, 93
  • Color: Esmeralda

Géminis

  • Números: 10, 38, 51, 74, 97
  • Color: Naranja

Cáncer

  • Números: 2, 27, 44, 60, 86
  • Color: Blanco

Leo

  • Números: 13, 35, 59, 82, 98
  • Color: Ámbar

Virgo

  • Números: 9, 21, 46, 68, 85
  • Color: Gris.
virgo

virgo

Libra

  • Números: 4, 30, 57, 73, 91
  • Color: Rosa.

Escorpio

  • Números: 18, 29, 42, 67, 95
  • Color: Negro

Sagitario

  • Números: 11, 34, 61, 79, 100
  • Color: Violeta

Capricornio

  • Números: 5, 25, 48, 63, 87
  • Color: Azul marino

Acuario

  • Números: 15, 37, 52, 76, 94
  • Color: Menta

Piscis

  • Números: 8, 20, 43, 69, 88
  • Color: Lila
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