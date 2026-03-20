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Horóscopo de hoy, sábado 21 de marzo

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate qué deparan los astros para tu signo.

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Conocé lo que te depara el horóscopo para este sábado 21 de marzo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.
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Horóscopo de hoy, viernes 20 de marzo

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Su vida afectiva va a cobrar un gran protagonismo. El nuevo puesto de trabajo le reporta mayores beneficios. Ciertas trabas laborales, no deben preocuparle. Huya de las comidas grasientas, picantes o con especias.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Los astros favorecen los cambios, anímese a esa nueva relación. Compre un décimo de lotería, tendrá suerte. Llegará a acuerdos laborales importantes. Si practica deporte, sea más moderado.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Si no tiene pareja la podrá encontrar en la fiesta de un amigo. Sea generoso con el dinero, si solicitan su ayuda. Esa postura negativa complicará su proyecto laboral. Conveniente en su estado una dieta depurativa.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Habrá un giro en su relación amorosa. Puede tirar de sus ahorros con tranquilidad. Evite los encontronazos con jefes y compañeros. Inmejorable salud, no necesita ningún cuidado especial.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Dinámica diferente en la relación de pareja. Ponga su intuición al servicio de los asuntos económicos. No es buen día para las negociaciones con sus superiores. Sus pies necesitan el mismo cuidado todo el año.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Propóngase que la vida en común no caiga en la rutina. No es buen día para invertir en bolsa. Siendo metódico en su trabajo, no tendrá problemas. A pesar de que su salud es envidiable, no se descuide.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

No ponga a prueba la fidelidad de su pareja; se enfadará. Evite las apuestas monetarias. Se esforzará en aprender un nuevo trabajo. Un tratamiento de relajación no viene mal a nadie.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Su vida sentimental no va nada mal. Si le deben dinero, se lo van a devolver. Los comentarios de sus compañeros no deben afectarle. Hoy necesita ponerse las pilas, salga de casa.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

El amor es algo maravilloso, búsquelo y lo hallará. Intente ahorrar aunque sea poco. Este es el momento de demostrar su valía en el trabajo. Esa pequeña molestia no tiene ninguna importancia.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Céntrese y dedíquese solo a su nueva relación. No tendrá ningún problema económico. Buen día para emprender nuevas actividades profesionales. El aire libre es un buen aliado contra la depresión.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Intente comprender lo que demanda su pareja. La palabra clave en esta jornada es inversión. Buenas vibraciones relacionadas con el trabajo. La obsesión por el físico está empezando a ser peligrosa.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Esfuércese para evitar discusiones en su vida familiar. Le conviene no gastar más de lo necesario. Perspectivas laborales estupendas. Intente relajarse y descansar todo lo que pueda.

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