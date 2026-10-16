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Los chats que recibió Julieta Prandi de la amante de Emanuel Ortega: "Encuentros íntimos en el estudio"

En medio del escándalo por la ruptura de la modelo y el músico, la panelista del ciclo de espectáculos reveló un dato desconocido hasta el momento.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi se separaron a tan solo 27 días de haberse casado

Emanuel Ortega y Julieta Prandi se separaron a tan solo 27 días de haberse casado, la modelo sorprendió a sus seguidores al anunciar que había decidido “dar un paso al costado” de su relación con el músico. 

La abrupta separación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega sigue dando que hablar y, en medio de las distintas versiones que circularon sobre el final de la relación, salió a la luz una nueva información que podría explicar el motivo de la ruptura. Según reveló Pochi, de Gossipeame, habría aparecido una pieza clave que faltaba en esta historia.

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La panelista de Puro Show aseguró que recibió información y anticipó la aparición de una nueva protagonista en el escándalo. “Fuente inesperada me dice que va a aparecer una nueva persona en todo el lore que hay entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega”, comenzó diciendo.

Acto seguido, Pochi deslizó una versión que podría dar un giro inesperado a la separación: según la información que recibió, el músico habría invitado a una vestuarista a su estudio con la intención de mantener un encuentro sexual. “Lo que me cuentan es que, previo al casamiento, Emanuel Ortega, se habría estado hablando con una vestuarista. Y le habría dicho de tener un encuentro en el estudio. Pero, más allá de esto, esta vestuarista le habría mandado todos los chats a Julieta Prandi”, reveló Pochi.

Pochi en Puro Show.

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Asimismo señaló que Prandi recibió estos mensajes antes de celebrar su boda con el músico. “Me cuentan que previo al casamiento Julieta habría recibido chats por parte de esta chica, relacionada a conversaciones con Emanuel donde estaban planeando un encuentro en el estudio de él. Eso habría sido el principal detonante de la pelea”, expresó.

La pareja se separó a tan solo 27 días de haberse casado, la modelo sorprendió a sus seguidores al anunciar que había decidido “dar un paso al costado” de su relación con el músico. “Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables”, expresó en el comunicado.

A 27 días de haber dado el sí, la pareja se separó. ¿Qué pasó?

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A partir de esto, comenzaron a circular las versiones sobre una presunta infidelidad y los nombres de Mariana Marx y Josefina Lynch quedaron en el centro de la polémica como supuestas terceras en discordia. Si bien ambas salieron a desmentir un vinculo sentimental con Ortega, parece que el escándalo está lejos de terminar y con esta nueva revelación, la historia suma un capítulo inesperado.

Qué dijo Josefina Lynch tras ser apuntada en la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

El nombre de Josefina Lynch quedó en el ojo de la tormenta tras la sorpresiva e inmediata ruptura entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega. Luego de que las especulaciones mediáticas comenzaran a señalar a la artista y expareja de Joaquín Levinton junto a la escritora Mariana Marx como posibles terceras en discordia en el final de la pareja, la joven decidió cortar de raíz con los rumores sobre un supuesto romance oculto y publicó un contundente descargo en sus plataformas digitales.

Cansada del constante acoso mediático y de las hipótesis que circulaban en los programas de espectáculos, la intérprete utilizó sus perfiles en la red para precisar la naturaleza exacta de su acercamiento con el músico y negar enfáticamente cualquier injerencia en el quiebre de la pareja. Lejos de esquivar el tema, la cantante emitió un comunicado oficial con un mensaje tajante: “Ante los rumores que circularon estos días, quiero dejar bien en claro que no tuve absolutamente nada que ver con la relación ni con la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi”, sentenció la vocalista.

En el mismo texto, la cantante aclaró que el contacto con el hijo de Palito Ortega estuvo enmarcado de forma exclusiva en el terreno artístico y descartó la existencia de chats comprometedores o encuentros furtivos. Para despejar todo tipo de especulación sobre algún tipo de affaire o coqueteo virtual, la música remarcó: “Mi vínculo con Emanuel fue siempre strictly profesional, por un proyecto musical en el que estoy trabajando”, y agregó categórica: “Nunca hubo una relación sentimental entre nosotros, ni intercambiamos mensajes de tono romántico o íntimo, como se dijo públicamente”, afirmó la artista.

Josefina Lynch vía Instagram.

Josefina Lynch vía Instagram.

Finalmente, Lynch expresó su angustia por quedar salpicada en un conflicto ajeno y manifestó su deseo de no seguir alimentando el escándalo que conmueve a la farándula nacional. Con la intención de cerrar de forma definitiva el tema y preservar la tranquilidad de los involucrados en la ruptura, la expareja de Levinton cerró su publicación con un sentido mensaje de paz: “Me da tristeza verme metida en una historia que simplemente no es cierta, y más cuando involucra a personas que están atravesando un momento personal difícil".

Les deseo sinceramente lo mejor a todos: a Emanuel, a Julieta, a quienes difundieron esta historia y a mí misma. Ojalá todos podamos seguir adelante con cariño, respeto y paz”, concluyó en sus redes.

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