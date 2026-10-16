Tras su operación, León XIV dirigirá la oración del Ángelus el próximo domingo

El papa León XIV continúa su recuperación posoperatoria en el Policlínico Gemelli de Roma. La oficina de prensa de la Santa Sede confirmó que las últimas pruebas médicas ratificaron una mejoría en su estado general, a la vez que anunciaron que dirigirá la habitual oración del Ángelus el próximo domingo.
El Sumo Pontífice celebró misa este viernes en la sala acondicionada del piso 10 de la institución de salud, ante el personal médico, enfermeros y miembros del Cuerpo de Gendarmería del Estado del Vaticano. En su homilía, el Santo Padre agradeció la tarea diaria que hacen al cuidar a los enfermos y destacó la atención recibida durante su internación.
El propio Papa se encargó de distribuir personalmente la comunión entre los presentes, según comunicó Vatican News. De acuerdo con el último parte médico, los análisis de sangre y la radiografía de tórax realizada este viernes por la mañana confirman su recuperación.
León XIV y la agenda internacional
León XIV se recupera luego de la operación para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho en una cirugía por un adenocarcinoma pulmonar (un tipo de cáncer de pulmón), y continúa activo. Entre sus actividades, recibió en visitas individuales al cardenal Luis Antonio Tagle (pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización) y al cardenal Baldo Reina (vicario general de la diócesis de Roma).
Además, mantuvo una conversación telefónica con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. El Sumo Pontífice le trasladó su profunda preocupación por la grave situación humanitaria en la ciudad de Oleshky (región de Jersón) y solicitó un alto el fuego urgente para la entrega de la ayuda a la zona en conflicto.