Horóscopo de hoy, miércoles 18 de septiembre

Día complicado en el entorno familiar. Ponga en práctica ese plan de ahorro que ha ideado. Funciona todo mejor en el trabajo actuando de forma sutil. Proteja sus ojos ya que estarán sensibles al polvo del ambiente.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

No ponga en peligro su felicidad con el ser amado. Cuidado con los gastos excesivos. La formación es la antesala de cualquier trabajo. Abríguese para evitar constipados.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Tranquilas las cosas del corazón. Empieza a disfrutar de un buen momento económico. No busque protección en sus compañeros, no la necesita. No olvide practicar deporte con más regularidad.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Valorará la compañía de sus amigos. Déjese aconsejar por expertos en economía. Los astros le ayudan a sacar todo el trabajo atrasado. Más fuerte que un roble, así que no se queje.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

El consuelo de un buen amigo aclarará sus dudas. Tenga cuidado a la hora de invertir. Sus proyectos profesionales se harán realidad. Brillante físicamente, con más energía de lo normal.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Está capacitado para vivir un buen momento sentimental. Obtiene importantes éxitos en sus transacciones. Atraviesa una fase de gran concentración en el trabajo. Dolor en las piernas.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

No busque amor donde solo hay una gran amistad. Sus negocios le reportan importantes beneficios. Es un trabajador nato, pero muy duro con sus rivales. Los contratiempos desaparecen de su vida.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Si se ha distanciado de su pareja, se acercarán. Gaste su dinero solo en lo necesario. Aproveche las oportunidades laborales que le surjan. Su organismo necesita mayor contacto con la naturaleza.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Su pareja sabe defenderse sola, no la atosigue. Confiar en la suerte al hacer inversiones es arriesgado, infórmese. Adelante con ese nuevo proyecto profesional. Dolores de espalda; cuidado con las posturas.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

En el amor, se siente incomprendido. Su situación económica es envidiable, pero siga alerta. Trabajar bien y ser buen compañero es la mezcla perfecta. En lo relativo a la salud, va bien todo.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Tendencia a ver lo positivo y lo mejor de los demás. Su economía sufrirá pérdidas difíciles de controlar. Intente ser más regular en su trabajo. Procure hacer ejercicio, pero no violento.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Hoy sí disfrutará con su pareja. La fortuna le sonreirá dando a su economía un empujón. Ponga un poco más de su parte, el trabajo no sale solo. Los problemas, apárquelos, y disfrute de su tiempo libre.