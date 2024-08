Horóscopo de hoy, miércoles 14 de agosto

Debe cuidar un poco más a su pareja. Su economía es preocupante, tome cartas en el asunto. No haga de su trabajo su vida. Para encontrarse saludable, haga ejercicio físico.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Hechos imprevistos afectarán a su vida en pareja. Buen día para dar comienzo a nuevos negocios. Eluda los cotilleos, sobre todo en el trabajo. La alegría es sinónimo de salud.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Esa esperada reconciliación con su pareja se producirá. No es buen momento para gastar. El progreso profesional sigue adelante. En cuanto pueda, aproveche para recuperar sueño.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Exigirá ser más correspondido en el amor. Jornada para probar suerte con los juegos de azar. En el trabajo, no le conviene bajar la guardia. Cuide su salud sin derrochar energías.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

En el amor, está pisando un terreno muy inseguro. Sus asuntos financieros requieren una pronta revisión. Sus méritos se traducen en una mejora laboral. Todo bien en cuestiones de salud.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

No se vuelva loco buscando un romance. Revise su economía, controle un poco los gastos. Puede conseguir mejores condiciones de trabajo. Descanse más y hágase una revisión general.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Hoy agradecerá el apoyo de su entorno familiar. No sea tan materialista, el dinero no lo es todo. No cometa errores absurdos en el trabajo. Necesita más horas de descanso.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Puede sentir nuevos estímulos pasionales. Decídase a disfrutar sin mirar tanto el euro. Asuma nuevas responsabilidades, está capacitado. Está en forma, lleno de vitalidad.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Descubrirá cualidades muy gratas de su pareja. Se muestra generoso y desprendido con los demás. Acontecimientos decisivos para su carrera profesional. Se sentirá mejor si le echa un poco de humor a la vida.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Expectación ante esa nueva relación. Controle los gastos, puede surgir cualquier contratiempo. En el trabajo, más responsabilidad y menos tiempo libre, valórelo. Un amigo le enseñará a introducir buenos hábitos en su dieta.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Las cosas están un poco agitadas sentimentalmente. En este momento, debe frenar los gastos superfluos. Le falta tranquilidad para hacer bien su trabajo. Si le da pereza ir solo al gimnasio, anime a algún amigo.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

No se altere con su pareja por causas ajenas. Su economía deja mucho que desear. Por fin sus jefes reconocen su eficiencia. Anímicamente estará en baja forma sin saber la causa.