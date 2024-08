Las predicciones de Esperanza Gracia para la semana del 10 al 16 de agosto, signo por signo

La Luna Creciente, que tiene lugar el 12 de agosto en el signo de Escorpio, trae energía y pasión para disfrutar a tope. Pero el jueves 15 Mercurio, el planeta que rige la comunicación, se pone retrógrado y pueden surgir malentendidos. Debemos estar muy atentos para aclararlos y que no se hagan bola.

Venus, el planeta del amor, está transitando por Virgo y contribuye a que valoremos mucho las formas y los detalles. Los signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) son los más seductores del Cosmos. Al mismo tiempo, Marte está en Géminis y nos llena de fuerza, energía y empuje, especialmente a los signos de aire (Géminis, Libra y Acuario).

Hasta el 24 de agosto tendrá lugar la mágica lluvia de estrellas Perseidas, conocida también como lágrimas de San Lorenzo. Esta semana va a alcanzar su pico de máxima actividad en la madrugada del lunes 12, coincidiendo con la Luna Creciente. Miren al cielo y pidan un deseo porque puede cumplirse muy pronto.

Horóscopo para Aries

Algo no ha salido como esperabas y la paciencia no es lo tuyo, pero piensa que quizá no es el momento. Respira hondo y deja que fluyan las cosas. Te van a sorprender los resultados. Algunas tensiones en tu entorno te pueden complicar la vida, y vas a sentir la necesidad de estar solo, sin ataduras ni compromisos. No te embarques en nada que no veas muy claro.

Números de la suerte: 2 y 6.

2 y 6. Signos afines: te cautiva la sensatez y el sentido práctico de Virgo y, a su vez, Virgo se siente muy atraído por tu confianza y valentía. Están destinados a entenderse. Con Escorpio compartes la necesidad de tener a alguien cerca que te respalde y apoye con lealtad, y esto lo van a encontrar el uno en el otro.

Horóscopo para Tauro

Cambios inesperados vienen a tu vida. Al principio te pueden sorprender, pero van a ser muy positivos y te van a abrir posibilidades nuevas para ser más feliz. Los buenos aspectos de Venus te hacen muy atractivo y te ofrecen un momento fantástico para el amor. La Luna en Cuarto Creciente te hace imparable, y vas a estar dispuesto a luchar por algo que tienes en mente.

Números de la suerte: 2 y 7.

2 y 7. Signos afines: con Piscis tienes una relación muy armoniosa. Se entienden a un nivel profundo y se complementan mutuamente. Con Acuario, la relación tiene muchos contrastes, pero pueden complementarse de forma maravillosa y te va a ayudar a salir de tu zona de confort.

Horóscopo para Géminis

Puedes vivir situaciones que te desconcierten, pero evita discusiones que te sacan de quicio y te debilitan. Y ante todo, no pierdas de vista tus sueños porque el planeta Júpiter, el gran benefactor, transita por tu signo y nada es imposible para ti. Marte, también en tu signo, activa tu energía y tu fuerza de voluntad para que no te rindas, pase lo que pase.

Números de la suerte: 9 y 7.

9 y 7. Signos afines: Capricornio va a brindarte estabilidad y mucho sentido práctico y tú, a su vez, vas a poner una nota de diversión y espontaneidad en su vida. Con Virgo compartes una mente activa y una gran capacidad intelectual. Disfrutarán charlando de cualquier tema y tendrán una conexión mental muy profunda.

Horóscopo para Cáncer

No permitas que te paralice el temor a no hacer bien las cosas y ten claro lo mucho que vales, que a veces pareces olvidarlo. Tendrás la oportunidad de conocer gente interesante que te ayude a ver la vida con optimismo, y el amor resurgirá con fuerza. Te aguardan días fabulosos en los que puedes recibir la recompensa a las muchas y buenas acciones que has hecho.

Números de la suerte: 4 y 9.

4 y 9. Signos afines: Sagitario va a poner una nota de entusiasmo y aventura en tu vida para que te abras a nuevas experiencias que pueden resultar muy gratificantes. Con Libra compartes la sensibilidad y la empatía, y juntos pueden ser muy felices. Tienen una visión similar del mundo y encajan de maravilla.

Horóscopo para Leo

Muchas felicidades. Con el Sol en tu signo estás en una etapa maravillosa, y es el momento de volar alto y desprenderte de cualquier carga o impedimento que condicione tu vida. Vas a actuar con mucha energía y motivación porque tu intuición te dice que saldrás airoso de todo lo que emprendas. Tendrás la habilidad de estar siempre en el sitio adecuado y en el momento justo.

Números de la suerte: 1 y 5.

1 y 5. Signos afines: con Géminis hay un gran magnetismo y seducción, por lo que la relación puede ser apasionante y duradera. Con Escorpio, puedes vivir maravillosas aventuras, ya que a ambos les atrae el riesgo. Su relación será como una montaña rusa llena de emociones intensas y desafíos.

Horóscopo para Virgo

Es posible que seas víctima de una situación que viene de lejos, pero vas a ponerle fin definitivamente. Aunque te cause dolor, te sentirás muy aliviado, y el planeta Venus en tu signo traerá nuevas ilusiones a tu vida. Intenta escuchar a tu corazón, a tu voz interior, y sigue sus dictados para recuperar la armonía. Tu mejor baza será la sinceridad; apuesta siempre por ella.

Números de la suerte: 4 y 0.

4 y 0. Signos afines: con Géminis pueden llegar a donde quieran, aunque para que funcione una relación entre ustedes tienen que ser flexibles y adaptarse a las necesidades del otro. Con Aries son muy diferentes en la forma de ser y expresar las emociones, pero pueden aprender mucho el uno del otro.

Horóscopo para Libra

La energía astral te conduce por el camino correcto para que consigas lo que tanto deseas desde hace tiempo. Si estás esperando el resultado de algo importante, la suerte está a tu lado y va a ser positivo. Aparta de tu vida, miedos y dudas porque ahora te toca recoger todo lo bueno que has sembrado. Déjate llevar y sigue los impulsos de tu corazón.

Números de la suerte: 3 y 6.

3 y 6. Signos afines: con Aries son signos opuestos en la rueda zodiacal y se atraen intensamente. Lo que a uno le falta lo posee el otro. Con Cáncer, la relación es una mezcla de sentimientos: tú vas a aportar la chispa y arrastrarás a Cáncer a vivir momentos muy divertidos.

Horóscopo para Escorpio

El Cuarto Creciente de la Luna tiene lugar en tu signo, el día 12, y te transmite la fortaleza y el ánimo que necesitas para poder solucionar esos asuntos pendientes que te daba miedo afrontar. Los cambios que necesita tu vida pueden llegar más pronto que tarde. Alguien a quien quieres te va a ofrecer su apoyo incondicional y será una gran ayuda para ti.

Números de la suerte: 1 y 8.

1 y 8. Signos afines: con Sagitario son dos signos que se temen y se respetan. La clave de su relación será la comprensión, la tolerancia y la comunicación. Con otro Escorpio puedes vivir una relación mágica e intensa. Deben empatizar con el otro, ya que ambos son impulsivos y apasionados.

Horóscopo para Sagitario

El Cuarto Creciente activa tu suerte y pueden presentarse situaciones inesperadas que te favorezcan mucho y que te sitúen donde siempre has querido estar. Es tu momento. Los éxitos que vas a cosechar compensarán con creces todos tus esfuerzos.

Números de la suerte: 5 y 7.

5 y 7. Signos afines: aunque la unión con Piscis es algo complicada, en este momento puede surgir entre ustedes una atracción especial. Si lo que buscas es disfrutar de la vida al máximo, sin límites, tienes que acercarte a Leo, otro signo de fuego que siempre va a estar preparado para darte lo que estás buscando.

Horóscopo para Capricornio

Tienes las ideas muy claras, y vas a coger el timón de tu vida, dirigiéndolo hacia donde tú quieres y no donde te obliguen los demás. La Luna te regala momentos mágicos y todo lo que inicies ahora tendrá el sello del éxito. Adelante.

Números de la suerte: 1 y 8.

1 y 8. Signos afines: aunque te gusta tener todo bajo control y bien planificado, estos días un Géminis puede romper tus esquemas. Con Tauro la relación va a ir sobre ruedas porque ambos son signos de tierra y se van a sentir muy cómodos luchando juntos por un mismo objetivo.

Horóscopo para Acuario

Tú necesitas sentirte libre e independiente para hacer lo que quieres, sin dar explicaciones a nadie, pero ahora te conviene adaptarte a las circunstancias y sacar el mayor provecho de ellas. No te lo pongas difícil y deja que tu inteligencia marque los tiempos.

Números de la suerte: 3 y 5.

3 y 5. Signos afines: Leo es tu signo opuesto en la rueda zodiacal y hay una atracción muy fuerte entre ustedes. Te va a aportar calidez, vitalidad, optimismo y pasión. Aunque la personalidad de Cáncer y la tuya son diferentes, desde el momento en el que sus miradas se cruzan, hay algo poderoso que les atrae el uno del otro.

Horóscopo para Piscis

El Cosmos te protege, así que no te preocupes si algo falla porque pronto vendrán nuevas oportunidades. Vas a vivir nuevas experiencias que te ayudarán a entender que tu felicidad no depende de otras personas, sino de tu capacidad para gestionar tus emociones.

Números de la suerte: 3 y 0.

3 y 0. Signos afines: cuando te encuentras con Libra, surge entre ustedes una atracción irresistible. Su personalidad brillante y seductora no te pasará desapercibida. Y junto a Tauro vas a brillar como nunca porque tus dudas se disiparán y te sentirás más seguro para tomar las decisiones que tu vida necesita en estos momentos.

