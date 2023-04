Horóscopo de hoy, martes 11 de abril

En el área de las actividades hay compenetración y alegría. No posterguen trámites que deben hacer. Jornada con apuros y cansancio. No olviden que recién es martes. Usen sus energías sin agotarse. Ciertos aires nuevos en las parejas con años de historia de amor. Momento: de color carmín.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Martes productivo podría entrar más dinero. Vivirían los taurinos un día bastante acorde a sus preferencias donde verán que se les da la razón en algunos conflictos laborales. Satisfacción en la familia con aportes desinteresados que reflejan la armonía y unión. Momento: de color amarillo oro.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Siempre es mejor la benevolencia sobre todo cuando vemos un entorno complicado. Dejar atrás asperezas en su ámbito laboral es razonable, ético e inteligente. Cuando hay cariño las trifulcas deberían desaparecer, y si no hay cariño, obviamente tratar de no caer en conflictos. Momento: de color negro azabache.

Cáncer

(22 de junio al 23 de julio)

Se avecinan firmas, contratos y acuerdos los cuales deberán analizar bien. Prueben con no pensar mal de antemano. A veces prejuzgamos, y eso no hace falta. Jornada con situaciones encaminadas sobre todo en el plano legal o de papeles importantes. Momento: de color lino.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Día con mucho requerimiento. Saber que muchas veces pecamos de soberbios, y esa actitud no conduce a nada. Podrían perder si no acuerdan con su entorno laboral. No es seria la situación, pero podría serlo. Leoninos a ceder. Soluciones. Momento: de color colorado.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Momentos interesantes en este día apacible, las cosas se dan naturalmente. Sin inconvenientes los virginianos acuerdan de manera positiva sus asuntos de papeles o acuerdos. Cena en familia en casa siendo siempre tan agradable compañía. Frescura ideal. Momento: de color verde jade.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

En el plano de las actividades será todo con bastante lucidez. Empujan un nuevo horizonte creativo y posible. Día con muchos trámites que no pueden postergar. Asesórense sobre lo que van a firmar. Amor con logros y alegría. Momento: de color azul marino.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Podrían tener que afrontar una discordia con sus parejas. Eviten discusiones. Retoman el ritmo de sus actividades con entusiasmo. Llegan a ustedes posibles propuestas laborales distintas. Sorpresivo giro para aquellos que tengan cuestiones legales. Momento: de color carbón.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Jornada productiva y especial. Obtendrán noticias laborales con amplia posibilidad de acordar y comenzar. Vayan con entusiasmo y buena predisposición. Para quienes tengan trabajo sentirán un día muy positivo en todos los aspectos. Momento: momento de color cereza.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Día en el que buscan otras posibilidades. Apuntan hacia un nuevo horizonte aquellos capricornianos que sienten que una etapa termina. Los desafíos hacen crecer, ténganse fe. Sin duda, un día muy acorde y justo para cortejar y halagar a las parejas. Momento: de color verde.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Ciertas energías negativas que los lleva a tener que controlar los celos, nunca son un buen compañero de ruta. Mucho trabajo, casi sin respiro tendrán en esta jornada con ciertos apuros y contratiempos. Capacidad para negociar una cuestión financiera. Momento: de color rojo escarlata.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Mucha compenetración y responsabilidad con sus tareas piscianos. Algarabía en un día con buena noticia para aquellos con situaciones legales o con papeles importantes. Posibilidad con un tema financiero que ni imaginaban posible. Hora de ejercitarse. Momento: de color zafiro.