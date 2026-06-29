"Cabo Verde eliminará a Argentina": la temible predicción del brujo que maldijo a Harry Kane El chamán ghanés Nana Kwaku Bonsam, conocido por haber lanzado una maldición contra el goleador inglés, predijo que la Selección se despedirá del Mundial frente a los africanos. Por Agregar C5N en









Nana Kwaku Bonsam.

Nana Kwaku Bonsam, un chamán y curandero oriundo de Ghana que cobró notoriedad en los últimos días por sus presuntos trabajos mágicos en el fútbol, predijo que la Selección argentina quedará eliminada ante Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami, durante el partido correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

El hechicero africano se volvió un fenómeno mediático recientemente a causa de una maldición lanzada contra el goleador inglés Harry Kane. Esta advertencia mística ocurrió en la previa del partido entre los británicos y el seleccionado ghanés por la segunda fecha del Grupo L.

En aquella oportunidad, el adivino expuso sus intenciones sobre el delantero: "Estoy trabajando en Kane. No le deseo una lesión grave. Será justo lo suficiente para detenerlo contra mi país. Haré mi trabajo para ayudar a Ghana".

Ese encuentro finalizó sin goles y significó el único duelo del certamen donde el atacante no logró convertir. Tras el empate, Bonsam declaró: "¡Soy el brujo más poderoso del mundo! Ahora voy a liberar a Harry Kane para que haga un gol en el próximo partido de Inglaterra. Kane no es mi enemigo, tengo un bebé al que pronto nombraré en honor a Harry".

Con el antecedente del posterior gol de Kane ante Panamá, el curandero apuntó su atención hacia el duelo de los sudamericanos y sentenció el futuro del equipo albiceleste: "Cabo Verde eliminará a Argentina en los 16avos de final".