28 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, lunes 29 de junio

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este lunes 29 de junio de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.
Te puede interesar:

Horóscopo de hoy, domingo 28 de junio

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Aries tu semana arranca a toda máquina: llamados, mensajes, reuniones y la agenda que se llena de golpe. Tu entusiasmo se potencia si le sumás un poquito de orden. No hace falta contestar todo ya mismo. En lo económico, ojo con los gastos impulsivos.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Tauro, después de varias semanas con Marte en tu signo, la energía se mueve. Ya no se trata de resistir, sino de encontrar nuevas formas de avanzar. El lunes te ayuda a retomar el ritmo sin exigirte demasiado. En finanzas, conviene no estancarse y buscar alternativas.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Géminis, Marte ya está en tu signo y se nota: más iniciativa, curiosidad y ganas de activar proyectos que estaban en pausa. Anotá las ideas antes de que aparezca otra. En lo económico, puede surgir una oportunidad inesperada.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Cáncer son tus últimos días de junio y también el cierre del tránsito fuerte de Júpiter en tu signo. Una charla o decisión confirma que creciste más de lo que pensabas. Mirá lo recorrido antes de obsesionarte con lo que falta. En finanzas, buen momento para ordenar cuentas.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Leo tu lunes arranca con entusiasmo y propuestas interesantes. Una idea compartida puede valer más que un plan perfecto. En lo económico, no descartes alianzas o proyectos en conjunto.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Virgo, la Luna en Capricornio te ayuda a organizar y priorizar. No todo se resuelve hoy, pero sí puede quedar encaminado. En finanzas, la clave está en la planificación paso a paso.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Libra, después del descanso cuesta arrancar, pero Marte en Géminis te da curiosidad y ganas de aprender algo nuevo. Una charla puede cambiar el tono del día. En lo económico, no te quedes con la primera opción: investigá.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Escorpio, el foco está en resolver pendientes y recuperar control. Sin apuro, pero sin pausa. En finanzas, conviene revisar detalles antes de cerrar acuerdos.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, Marte en el signo opuesto pone el acento en los vínculos. Conversaciones importantes y necesidad de escuchar tanto como hablar. En lo económico, puede aparecer una propuesta compartida que te conviene evaluar.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Capricornio, con la Luna en tu signo, el lunes se siente ordenado y claro. Decisiones firmes y sensación de empezar con buen pie. En finanzas, buen momento para ajustar presupuestos.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Acuario, Marte en Géminis trae aire fresco: ganas de crear, probar algo distinto o retomar proyectos. El entusiasmo aparece cuando dejás la inercia. En lo económico, pensá en diversificar.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, la semana arranca con energía práctica. Marte y la Luna en Capricornio te ayudan a dar estructura a las ideas. Menos dispersión, más planes concretos. En finanzas, conviene transformar deseos en objetivos claros.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los signos más afectados por la entrada del Sol en Cáncer.

La era de las emociones: los signos más afectados por la entrada del Sol en Cáncer

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 27 de junio

Enterate qué depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 26 de junio

Enterate qué depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 25 de junio

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 24 de junio

Horóscopo de hoy, martes 23 de junio.

Horóscopo de hoy, martes 23 de junio

Rating Cero

Ernestina Pais falleció en su auto arrollada por un tren.

Se conocieron los proyectos que deseaba empezar Ernestina Pais en sus últimas semanas con vida

Wanda Nara y Maxi López.

Wanda Nara publicó un chat con Maxi López e incluyó una indirecta a Mauro Icardi: "Un ex así es..."

Ernestina Pais junto a su hijo.

El hijo de Ernestina Pais publicó un conmovedor mensaje tras el velorio de su madre

Susto en el escenario: Harry Styles se ahogó tras realizar su famoso truco y se desplomó en el suelo

Susto en el escenario: Harry Styles se ahogó tras realizar su famoso truco y se desplomó en el suelo

Me resulta súper shokeante cómo ninguna marca me quiso dar una mano, se quejó.

El fuerte enojo de La Reini contra las marcas por una acción solidaria: "Se la pasan dándole a todos los influencers"

Se filtraron los mensajes y propuestas que recibe Sofi Martínez en el Mundial 2026.

Se filtraron los mensajes y propuestas que recibe Sofi Martínez en el Mundial 2026

últimas noticias

Las repercusiones tras la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete

Las repercusiones tras la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete

Hace 43 minutos
Tras la renuncia de Manuel Adorni, Javier Milei habló sobre el nombramiento de Diego Santilli. 

Milei habló de la salida de Adorni: "Sigo confiando en su inocencia, es una persona honesta"

Hace 46 minutos
Diego Santilli y Javier Milei.

El mensaje de Santilli tras ser nombrado jefe de Gabinete: "Voy a dejar todo para que este Gobierno siga avanzando"

Hace 48 minutos
La fuga terminó con el auto robado chocado y tres detenidos de 19 y 20 años. 

Cinematográfica persecución en Mar del Plata: la policía frustró la fuga de una banda con historial delictivo

Hace 53 minutos
Patricia Bullrich junto a Diego Santilli.

Bullrich celebró la designación de Santilli como jefe de Gabinete: "Teníamos que dejar de lado las distracciones"

Hace 1 hora