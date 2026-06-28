Horóscopo de hoy, lunes 29 de junio

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este lunes 29 de junio de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

(21 de marzo al 20 de abril)

Aries tu semana arranca a toda máquina: llamados, mensajes, reuniones y la agenda que se llena de golpe. Tu entusiasmo se potencia si le sumás un poquito de orden. No hace falta contestar todo ya mismo. En lo económico, ojo con los gastos impulsivos.

(21 de abril al 21 de mayo)

Tauro, después de varias semanas con Marte en tu signo, la energía se mueve. Ya no se trata de resistir, sino de encontrar nuevas formas de avanzar. El lunes te ayuda a retomar el ritmo sin exigirte demasiado. En finanzas, conviene no estancarse y buscar alternativas.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Géminis, Marte ya está en tu signo y se nota: más iniciativa, curiosidad y ganas de activar proyectos que estaban en pausa. Anotá las ideas antes de que aparezca otra. En lo económico, puede surgir una oportunidad inesperada.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Cáncer son tus últimos días de junio y también el cierre del tránsito fuerte de Júpiter en tu signo. Una charla o decisión confirma que creciste más de lo que pensabas. Mirá lo recorrido antes de obsesionarte con lo que falta. En finanzas, buen momento para ordenar cuentas.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Leo tu lunes arranca con entusiasmo y propuestas interesantes. Una idea compartida puede valer más que un plan perfecto. En lo económico, no descartes alianzas o proyectos en conjunto.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Virgo, la Luna en Capricornio te ayuda a organizar y priorizar. No todo se resuelve hoy, pero sí puede quedar encaminado. En finanzas, la clave está en la planificación paso a paso.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Libra, después del descanso cuesta arrancar, pero Marte en Géminis te da curiosidad y ganas de aprender algo nuevo. Una charla puede cambiar el tono del día. En lo económico, no te quedes con la primera opción: investigá.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Escorpio, el foco está en resolver pendientes y recuperar control. Sin apuro, pero sin pausa. En finanzas, conviene revisar detalles antes de cerrar acuerdos.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, Marte en el signo opuesto pone el acento en los vínculos. Conversaciones importantes y necesidad de escuchar tanto como hablar. En lo económico, puede aparecer una propuesta compartida que te conviene evaluar.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Capricornio, con la Luna en tu signo, el lunes se siente ordenado y claro. Decisiones firmes y sensación de empezar con buen pie. En finanzas, buen momento para ajustar presupuestos.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Acuario, Marte en Géminis trae aire fresco: ganas de crear, probar algo distinto o retomar proyectos. El entusiasmo aparece cuando dejás la inercia. En lo económico, pensá en diversificar.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, la semana arranca con energía práctica. Marte y la Luna en Capricornio te ayudan a dar estructura a las ideas. Menos dispersión, más planes concretos. En finanzas, conviene transformar deseos en objetivos claros.