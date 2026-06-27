Horóscopo de hoy, domingo 28 de junio

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este domingo 28 de junio de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

La era de las emociones: los signos más afectados por la entrada del Sol en Cáncer

(21 de marzo al 20 de abril)

No aceptará de buen grado las críticas de sus seres queridos. Disfrute un poco más de su dinero. Debe replantearse sus relaciones en el trabajo. La tendencia a aumentar de peso se acentuará; camine.

(21 de abril al 21 de mayo)

Gente cercana a usted le ayudará a pasar el bache afectivo. Gaste menos dinero en el hogar y disfrútelo en algún viaje. Por fin dan fruto todos sus esfuerzos laborales. Su estado de ánimo no es muy bueno.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Rompa con su timidez, es el momento de dar el primer paso. Su economía se recupera maravillosamente. Manténgase atento a los movimientos en su trabajo. Las comidas con mucha sal hay que evitarlas.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Ocasión propicia para conquistas sentimentales. Económicamente, la suerte le sonríe. Contará con personas que le van a facilitar el trabajo. Gozará de un espléndido estado físico.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Cuidado con las adulaciones, no las confunda con amor. Piense que no puede comprar todo lo que se le antoja. Debe centrarse en sus objetivos profesionales. Al dormir, una mala postura le provocará dolor de cuello.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Las relaciones más estimulantes serán con sus amigos. Exceso de responsabilidades financieras. La jornada laboral vendrá marcada por el aprendizaje. No le preocupará su salud, sino la de sus amigos.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Si no tiene pareja, láncese al mercado y búsquela. Alguien de su alrededor necesita su ayuda económica. El trabajo en equipo hace que la empresa funcione. El aumento de peso le viene provocado por la ansiedad.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Esa obstinación desconcierta a su pareja. Tendrá que tomar importantes decisiones financieras. Esfuércese para sacar ese trabajo adelante. Hoy es un buen día, disfrute de sus energías.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Su situación laboral le hará discutir con su pareja. Ha llegado el momento de ahorrar. Necesita concentración para acabar ese trabajo importante. No haga muchos esfuerzos o tendrá lumbago.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

En el entorno familiar la envidia le acarreará problemas. Nuevas oportunidades para conseguir objetivos financieros. Profesionalmente, actúe con prudencia. Disfrutará de estabilidad física.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Es posible que sufra un pequeño desengaño amoroso. Encontrará una nueva fuente de ingresos. Satisfaga las peticiones de sus compañeros de trabajo. Cuidado con las lesiones por hacer tanto ejercicio.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Puede ser que hoy encuentre a esa persona especial. Apuros económicos provocados por una sanción. La oferta laboral que le van a hacer será muy buena. Estaría bien que se decidiera a viajar.