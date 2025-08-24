Horóscopo de hoy, lunes 25 de agosto

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este lunes 25 de agosto de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

La semana va a empezar favorablemente para ti, ya que Venus comenzará a transitar por la casa quinta y, vas a tener algunas semanas algo más favorables, sobre todo en el terreno sentimental y personal. Es un excelente momento para que inicies una relación íntima. Los asuntos laborales van a ser algo más difíciles.

Esta semana se abre con noticias bastante agradables para ti, ya que Venus comenzará a transitar por la casa cuarta y te va a traer grandes momentos de alegría relacionados con la familia, los hijos y personas con las que convives, incluyendo también reconciliaciones, si últimamente hubieras tenido algunas tensiones.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Esta nueva semana se iniciará bajo tendencias favorables gracias a que Venus comenzará a transitar por la casa tercera y te va a traer suerte y alegrías por medio de los contactos y relaciones. Es favorable para los asuntos del corazón y comenzar nuevos romances, o amistades. Recibirás ayuda de amigos que te quieren.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

La semana comienza para ti con algunos cambios, aunque serán favorables. Venus comenzará a transitar por la casa segunda durante varias semanas, y te traerá ayudas o beneficios relacionados con el ámbito material, y en concreto el dinero. Buenas perspectivas para temas financieros, o para consolidar tu situación.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Esta semana se inicia con excelentes noticias para ti, ya que Venus va a comenzar a transitar por tu signo, a lo largo de varias semanas, y te traerá suerte, acontecimientos favorables o buenas noticias, principalmente en el terreno sentimental y para las relaciones íntimas. También te ayudará en los asuntos materiales.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

La semana va a iniciarse con un nuevo tránsito de Venus, que se situará en la casa doce durante algunas semanas, y te traerá experiencias importantes relacionadas con el amor, aunque estas no siempre serán fáciles. Será un momento ideal para dar, pero quizás no tanto si lo que deseas es recibir. Sacrificios por amor.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

La semana se va a iniciar con un tránsito favorable para ti, ya que Venus va a recorrer la casa once durante varias semanas y te traerá mayor suerte y momentos más placenteros en las relaciones con tus amistades; incluso una relación podría iniciarse en forma de amistad y convertirse luego en pareja. Ilusiones realizadas.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

La nueva semana va a comenzar con un tránsito de Venus a la casa décima, donde, durante unas semanas, tendrá un mayor dominio sobre tu destino. Pero al tratarse de un planeta benéfico te va a favorecer y te traerá la ayuda de seres queridos, así como éxitos en tu trabajo, donde disfrutarás de una suerte favorable.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Esta nueva semana comienza con excelentes noticias para ti gracias a un excelente tránsito de Venus, por la casa novena, que no solo te traerá suerte, y experiencias agradables, en los viajes, sino que también podrías encontrar el amor, ya sea en algún viaje o el extranjero. Muy favorable para las relaciones y contactos.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

La nueva semana va a comenzar con un nuevo tránsito de Venus, esta vez sobre la casa octava, que durante algunas semanas va a acentuar tu lado más apasionado en el amor. También este tránsito va a ser favorable para los asuntos financieros, y vas a cobrar dineros atrasados, o tendrás buenas noticias en las finanzas.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

A la serie de influencias astrales favorables que ya te acompañan desde hace tiempo, se le va a unir, a partir de esta semana, un tránsito favorable de Venus por tu casa séptima, que a lo largo de unas cuantas semanas te va a traer suerte en las uniones y también favorecerá los vínculos y uniones de carácter sentimental.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

La semana va a comenzar para ti con un tránsito de Venus por la casa sexta, que a lo largo de varias semanas te traerá suerte, o mayores facilidades, en los asuntos relacionados con el trabajo. Incluso, también te traerá la posibilidad de hacer excelentes amistades, o encontrar el amor, en el ámbito de tu trabajo mundano.