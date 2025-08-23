24 de agosto de 2025 Inicio
Horóscopo de hoy, domingo 24 de agosto

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este domingo 24 de agosto de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

El portal 8/8 representa una poderosa alineación entre el Sol en el signo de Leo, la estrella Sirio y la Tierra.
Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Exigente y algo irascible con sus amigos. La estabilidad financiera llega por fin. Ese turno de trabajo que tanto deseaba, ya es suyo. Si utiliza un inadecuado material deportivo, su cuerpo se resentirá.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Si se ha distanciado de su pareja, se acercarán. Gaste su dinero solo en lo necesario. Aproveche las oportunidades laborales que le surjan. Su organismo necesita mayor contacto con la naturaleza.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

No sabrá cómo manejar una situación amorosa. No gaste todo lo que tiene, ahorre algo. Día de trabajo muy intenso pero satisfactorio. No haga de sus dolencias un martirio, vaya al médico.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

La incertidumbre reinará en el plano sentimental. Es un buen momento para comprar, hágalo con precaución. En el trabajo, no sea tan confiado, puede tener problemas. Cuide más su salud y no cometa excesos.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Reencuentro casual con un antiguo amor. No es el momento idóneo para derrochar su dinero. Le surgirán dificultades para conseguir un ascenso. Buen momento para un chequeo médico.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Quizá consolide una relación sentimental. Ponga orden en su confusa economía. Buen día para emprender nuevas actividades profesionales. Huya del frío y, sobre todo, de la humedad.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Energía positiva; restablezca su equilibrio emocional. No se fíe de las facilidades para obtener un préstamo. Vaya dispuesto a hablar de sus proyectos laborales. Necesita ponerse a punto físicamente, haga deporte.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Mejorarán las relaciones sentimentales. Cumpla con los compromisos económicos que ha contraído. En el plano profesional, aumento de sueldo. Si cuida su dieta, dormirá mejor.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

La familia le dará grandes alegrías. Si va a comprar un inmueble, hoy es el día. Si busca trabajo, debe mostrarse seguro en las entrevistas. La base de una buena salud está en una sana rutina diaria.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Se le pueden dar muy bien los amores ligeros o lúdicos. Tendrá que ayudar a algún pariente o amigo con su dinero. Jornada muy tranquila en el ámbito laboral. Procure llevar una vida más sana.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Lo pasará en grande conociendo a gente nueva. Tendencia a tirar la casa por la ventana. Relájese y saldrá de esa sensación de ahogo en la empresa. Vigile su tensión pero sin obsesionarse.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Es muy importante que no confunda el amor con el sexo. Económicamente, aparece una eventual emergencia. Se acabará el agobio cuando se entreguen los pedidos. Modérese con el ejercicio o acabará agotado.

