Horóscopo de hoy, lunes 23 de marzo

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este lunes 23 marzo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Hoy será un buen día para hablar y expresar lo que sientas. Eso sí, puede que las emociones estén un poco desordenadas, así que conviene mantener la calma para evitar sentirte inestable. Recordá que estar en contacto con tus amigos te ayudará a aclarar las ideas y a sentirte mejor.

Hoy tendrás un día movido pero satisfactorio. En lo laboral te irá muy bien, sobre todo si trabajás en comercio. Los viajes y el contacto con personas de afuera también te traerán beneficios. En lo sentimental, mantené los ojos abiertos para evitar engaños.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Vas a empezar la semana con buena energía. Todo lo que venga de afuera te va a traer beneficios, así que si tu trabajo implica viajar o relacionarte con personas de otros lugares, será algo positivo e interesante. Además, si no tenés pareja, es muy probable que conozcas a alguien especial durante uno de esos viajes

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Cáncer te vas a sentir muy enfocado y con la mente clara. Tu creatividad va a destacar y eso tendrá un efecto positivo en tu trabajo. En lo personal, todo fluirá sin problemas con los demás. Además, puede que tengas ganas de aprender cosas nuevas, aunque preferís hacerlo de una manera distinta a lo tradicional.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Leo, si tenés la chance de asociarte con alguien y empezar un negocio, este es un buen momento. Tratá de no darle tantas vueltas a las cosas, porque vas a tener bastante trabajo y vas a necesitar toda tu energía y concentración para terminarlo. Aprovechá tu mente abierta y tus ideas libres para sacarles provecho.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Hoy podrías arrancar con la mente muy activa, preocupándote por cosas que en realidad no son tan importantes pero que para vos parecen grandes problemas. Tal vez estés pensando en hacer cambios en tu vida personal. En el trabajo todo irá bien y tus relaciones con los compañeros serán positivas.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Libra, empezás la semana lleno de ideas y eso te llevará a descubrir nuevas aficiones, tal vez relacionadas con la tecnología o con nuevas formas de pensar. Vas a disfrutar compartiendo lo que sabés y enseñando. Con tu familia tendrás buen entendimiento y un día muy productivo en distintos aspectos.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Escorpio, hoy vas a disfrutar de un día lleno de satisfacciones personales. En el trabajo lograrás terminar tus proyectos con buenos resultados y, si estás estudiando, verás recompensado tu esfuerzo. Además, las personas que te quieren estarán cerca para ayudarte en lo que necesites.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Si tu trabajo está relacionado con la comunicación, hoy puede ser un buen día para crecer en lo profesional. Tu rapidez mental y tu visión de futuro te ayudarán a resolver problemas con eficacia. Eso sí, tratá de controlar la impulsividad para no pasar por alto detalles importantes. También cuidá tu economía, porque podrías gastar más de lo necesario.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Empezás la semana con buenas vibras en el trabajo y te vas a llevar bien con tus compañeros. En lo económico, podrías recibir un ingreso inesperado que mejorará tu estabilidad. Además, vas a tener una nueva forma de verte a vos mismo y estarás abierto a ideas diferentes.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Hoy tu mente estará muy activa y rápida. Podrías pensar en retomar estudios o algún curso. También vas a mostrar interés por temas sociales que se relacionen con ayudar a mejorar la vida de los demás. Eso sí, tratá de ser paciente, porque las ganas de cambiar cosas pueden generarte algunas dudas.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Hoy vas a sentir una gran necesidad de dar y recibir cariño, por eso vas a buscar comunicarte bien con las personas cercanas. Sin embargo, el exceso de nervios puede pasarte factura: tanto trabajo y estudio te están cansando, así que necesitás descansar más.