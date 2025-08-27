27 de agosto de 2025 Inicio
Horóscopo de hoy, jueves 28 de agosto

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este jueves 28 de agosto de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Venus entró en Leo, desatando una ola de pasión para algunos signos zodiacales.
Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Muy efusivo con todas las personas que le rodean. La suma de dinero que espera llegará tarde. Complicaciones en el trabajo, razone antes de actuar. Muy fuerte de salud.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Pida ayuda psicológica para abordar sus problemas amorosos. Invierta en bolsa, es el momento de tomar decisiones. En su trabajo reinará el caos, aunque saldrá airoso. Evite los excesos e imprudencias con la comida y la bebida.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Jornada conflictiva con su pareja. Lea diarios especializados para decidir dónde invertir. La obsesión por el trabajo no le favorece en absoluto. Para aliviar esas molestias lumbares, vaya a un fisioterapeuta.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Hechos imprevistos afectarán a su vida en pareja. Buen día para dar comienzo a nuevos negocios. Eluda los cotilleos, sobre todo en el trabajo. La alegría es sinónimo de salud.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

La imaginación es muy importante, también en el amor. Bueno es adquirir, pero mejor es conservar. No sea tan arisco y acérquese a sus compañeros. La visita al dentista evitará males mayores.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Sea más cauto con los juicios de valor que hace de su pareja. Es el momento de correr riesgos en algunas inversiones. No pierda tiempo discutiendo asuntos laborales. Una importante crisis de agotamiento se apodera de usted.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Tómese la relación con calma o lo arruinará todo. Hará un préstamo a una persona cercana. Tomará decisiones inoportunas en su trabajo. Un paseo diario le vendrá muy bien.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

No adelante acontecimientos, deje que el amor repose. Día apropiado para resolver asuntos financieros. Perspectivas buenas sobre estudios, másteres o cursos. La mejor terapia para los nervios es hacer ejercicio.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Su relación mejorará si hay más diálogo. Puede gastar más dinero en regalos para sus familiares. Envíe su currículum y espere respuesta; va a tener suerte. La salud bucal requiere atención, vaya a visitar al dentista.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Encuentro muy satisfactorio con su familia. Dispondrá de bastante más dinero del que pensaba. Los roces con sus compañeros enturbian el trabajo. Anda un poco desordenado en su interior, pero no es grave.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Relaciones con los seres queridos muy reconfortantes. Gaste menos y podrá ahorrar para algún capricho. Perspectivas laborales esperanzadoras. Se verá aquejado de molestias lumbares.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Resolverá todas sus dudas sentimentales. Ahorre todo lo que pueda, se acercan pagos importantes. Sabe manejar cualquier situación, y a sus jefes les consta. Procure protegerse de los cambios de temperatura.

