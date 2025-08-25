25 de agosto de 2025 Inicio
Horóscopo de hoy, martes 26 de agosto

Por
Horóscopo de hoy

Horóscopo de hoy, martes 26 de agosto.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este martes 26 de agosto de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Embellecidos los corazones de estos nativos puros. Muchos sentirán que encontraron a la persona ideal. Se proyectan hacia una concientización de tratar de mejorar sus ánimos y sus impulsos naturales, tan marcados en este signo de Fuego.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Taurinos centrados en ustedes mismos, hoy es un día creativo y en el amor apasionado. Sentirán que descubren lo mejor de sus parejas y los encantos de quienes se sienten atraídos. Proyección. Salud buena, dieta equilibrándose. Paz.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Las situaciones familiares en esta jornada traerían recuerdos de cosas que ya pasaron. Siempre es preferible dejar atrás, soltar, terminar adentro lo que ya terminó. Busquen encontrarse y decidan ser felices. Aprendizaje y valor.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Día pleno interiormente. El amor, la familia con mejor sensación de unión y armonía. Se fortalecen para afrontar realidades o problemas. Llegan las respuestas esperadas y avanzan en cuestiones que les interesan en el plano financiero.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Revisen los reclamos que les hacen sus allegados, tanto la familia y las parejas. A veces no nos damos cuenta y quizás desatendemos a quienes nos necesitan. Noticias inesperadas de amigos que les darán motivos para ponerse felices. Afinidad.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Virginianos jornada que se presta al descanso mental, relajen y sepan descubrir cosas de la vida que por la rutina no podemos apreciar. Programas para aquellos que hoy pueden tomarse la libertad de darse gustos. No dejen de lado el trabajo físico.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Librianos con mucha atención a cierto movimiento en la planificación de sus vidas. Puede abarcar desde pensar en una mudanza o en cambios de trabajo. Analicen las posibilidades y no teman conjeturar nuevos caminos. De algún modo se empieza.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Escorpianos bastantes oportunidades de tener un domingo con momentos especiales. Dejen un poco las preocupaciones y por lo menos tómense el rato para sentarse. El día a día debe ser vivido desde el mejor lado. Sensación positiva en todo.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Los sagitarianos con algo de posibilidad en ponerse a pensar en realizar algún proyecto nuevo. Se enriquecen los espíritus y llegan a sentir ganas de poner lo mejor de ustedes en sus proyectos de vida. Armonía interior, entusiasmo.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Estén atentos a poder pensar bien en las charlas que puedan sostener con allegados que podrían llegar a planificar proyectos o emprendimientos juntos. Las cosas se dan en su tiempo, sería posible alguna materialización. Frenesí.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Acuarianos día para revisar papeles, organizar un poco más la casa y apuntar a programar realizaciones a futuro. Revisan, ordenan, ponen en claro, avanzan. Nuevas sensaciones en el plano afectivo que se mezclan con una gran originalidad.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

A veces sentimos necesidad de estar con nosotros mismos. Los piscianos tienen de manera natural esa tendencia, dada la intensa vida interior. Decidan su domingo al gusto que sientan y procuren saber más de ustedes. Ensimismamiento.

