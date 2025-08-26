26 de agosto de 2025 Inicio
Horóscopo de hoy, miércoles 27 de agosto

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este miércoles 27 de agosto de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Luna sextil Venus: ¿Cuáles son los signos que empiezan bien la semana?.
Luna sextil Venus de hoy: ¿cuáles son los signos que empiezan bien la semana?

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Dinámica diferente en la relación de pareja. Ponga su intuición al servicio de los asuntos económicos. No es buen día para las negociaciones con sus superiores. Sus pies necesitan el mismo cuidado todo el año.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Alguien está intentando jugar con sus sentimientos. Mantenga la calma, aunque sus gastos rocen el límite. En el plano laboral, muestre su talento a las personas adecuadas. Si le gusta bailar, es un buen ejercicio.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Está capacitado para vivir un buen momento sentimental. Obtiene importantes éxitos en sus transacciones. Atraviesa una fase de gran concentración en el trabajo. Dolor en las piernas.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Sea comprensivo con su pareja, nadie es perfecto. Ahorre todo lo que pueda, ya que tendrá un gasto extra. Tiene muchos planes, pero sus jefes no le apoyarán. Lleno de energía para hacer un montón de actividades.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Otros asuntos le quitarán tiempo para vivir su romance. Ha de reducir en lo posible sus gastos. No se arriesgue con nuevos retos profesionales. Procure hacer un poco de ejercicio.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Está tratando a sus familiares de una forma injusta. Puede afrontar todos los gastos que se le avecinan. No se precipite ante esas ofertas laborales. Un viaje es la mejor medicina que puede recetarse.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Con cariño logrará de sus familiares lo que quiera. Comprar de forma compulsiva no viene bien a ningún bolsillo. Su actitud agresiva provocará tensiones en su trabajo. No fuerce su cuerpo en exceso al hacer ejercicio.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Las nuevas amistades mejorarán su vida sentimental. La venta de algunas antigüedades le ayudará con sus gastos. Tómese una tila antes de hablar con sus jefes. Ese desequilibrio nervioso se debe al exceso de trabajo.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Si se ha distanciado de su pareja, se acercarán. Surgen imprevistos que afectan a su economía. Tiene buenas ideas laborales, intente llevarlas a cabo. Hoy comprobará que ha perdido ese «kilito» que le sobraba.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Disfrutará de la compañía de alguien del pasado. Aunque le guste gastar dinero, debe reprimirse un poco. Los retos laborales le harán mostrar lo mejor de sí mismo. Deberá hacer ejercicios adecuados para que disminuya ese dolor de espalda.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Asuma riesgos y láncese a cosas nuevas con su pareja. Un viaje de negocios al extranjero le acarrea gastos inesperados. El trabajo va a seguir ofreciéndole satisfacciones. La fruta ayudará bastante a su organismo.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Quiérase más y recupere la autoestima. Puede vivir con menos de lo que tiene. En el trabajo, no haga ningún caso a las malas lenguas. Lucir una figura mejor empieza a ser su objetivo.

