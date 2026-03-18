Horóscopo de hoy, jueves 19 de marzo

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué depara tu signo para este jueves.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este jueves 19 de marzo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Hoy Venus está en cuadratura a Júpiter, ¿cómo impacta en las relaciones para todos los signos?

Hoy podrías tener un día movido en lo emocional, así que lo mejor es evitar peleas o discusiones con tu familia o amigos. Tu cabeza va a estar muy creativa y eso puede ayudarte a ganar dinero rápido. Pero cuidado: también existe el riesgo de gastar de manera impulsiva y terminar igual que antes, sin haber mejorado tu situación.

Hoy es un buen día para vos. Será un día de abundancia y buena energía. La felicidad, la belleza y el disfrute deberían ser tus objetivos. Tauro tendrás suerte en el amor, tanto si tenés pareja como si estás solo. También será un día para celebrar: compartí con los demás y sé generoso.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Géminis si hablás de manera muy dura podés lastimar a los demás. Por eso es mejor ser cuidadoso y tratar de expresar tus ideas con respeto, sin querer imponerlas. Si usás esta energía de forma positiva, vas a poder descubrir cosas interesantes.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Hoy vas a tener la mente muy activa y con ganas de expresarse de una manera distinta. Tu intuición estará fuerte y te ayudará a resolver asuntos pendientes. Además, podrían aparecer cambios positivos relacionados con viajes, ya sean cortos o largos.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Hoy es el mejor día para planificar tu futuro, sobre todo lo relacionado con estudios y formaciones profesionales. También si querés viajar, es un buen día para definir destino.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Virgo calma, si queres imponerte a la fuerza sabes que vas a chocar de frente contra una pared. Tratar de conciliar y ser políticamene correcto te va a ayudar a no discutir por todo y malgastar tu energía hoy.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Hoy pueden aparecer nuevas oportunidades, relaciones y soluciones a problemas viejos. Si sos justo en cómo tratás a los demás, vas a lograr mejores resultados. También vas a sentir tu energía sexual más fuerte: aprovechala en tus vínculos, pero si tu pareja no está de acuerdo en algo, lo mejor es no discutir.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Un día de atracción fatal para los y las escorpio. Brillarás y eso llamará la atención de quienes te rodean, aprovecha porque es buena vibra. Buen día para las finanzas y las reuniones.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Controlá tu carácter, porque últimamente estuviste bastante tenso. Hacer algo de ejercicio te va a ayudar a liberar esa energía de manera positiva. Tené en cuenta que cuando hablás de forma muy dura podés herir a los demás. Si sos tolerante y amable, vas a lograr mejores resultados tanto en el trabajo como en tus relaciones personales.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Hoy puede que tengas un día con tendencia a los excesos y a problemas relacionados con temas legales. En lugar de gastar energía en eso, usala para pensar bien en tus metas y organizarlas. Si actuás de esa manera, vas a poder alcanzar los objetivos que tenías pendientes.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Hoy los cambios van a ser positivos y podrías descubrir nuevos intereses. Tené cuidado de no confundirte, porque tu energía puede estar al límite. Si sentís tensión, hacé deporte y no te encierres en vos mismo. No desperdicies la creatividad que vas a tener hoy.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Día de mucha creatividad e imaginación. Tus asuntos económicos van a mejorar a partir de hoy y todos los asuntos relacionados a lo legal.