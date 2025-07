Horóscopo de hoy, domingo 20 de julio

Otros asuntos le quitarán tiempo para vivir su romance. Ha de reducir en lo posible sus gastos. No se arriesgue con nuevos retos profesionales. Procure hacer un poco de ejercicio.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

El consuelo de un buen amigo aclarará sus dudas. Tenga cuidado a la hora de invertir. Sus proyectos profesionales se harán realidad. Brillante físicamente, con más energía de lo normal.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

No confunda una buena amistad con algo diferente. Buen momento para invertir en una vivienda. En el trabajo, considere ese error como algo positivo para el futuro. Problemas para conciliar el sueño, es algo pasajero.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Ojo a su lengua, puede haber malentendidos con su pareja. Momento idóneo para vender una casa. Huya de las tensiones y batallas entre compañeros. El estrés le causará una dolencia a la que debe poner fin.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Es importante que no confunda los sentimientos. Alguna actividad extra aumenta sus ingresos. Su tesón en el trabajo le aportará una sorpresa agradable. Duerma más horas, lo necesita.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Alguien quiere conquistar a su pareja, no tendrá éxito. En los asuntos económicos todo marcha bien. Tiene muchos recursos para solucionar temas laborales. Proteja sus ojos ya que estarán sensibles al polvo del ambiente.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

No surgirá nada serio en cuanto a los sentimientos. Buen día para llevar a cabo inversiones rentables. Sea más ordenado en la planificación de visitas a clientes. Cuidado con la garganta.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Buenas noticias de alguien a quien quiere mucho. Invierta en objetos de valor y en operaciones rápidas. Si cambia de trabajo, elija el que le ofrezca mejor futuro. En su vida cotidiana, introduzca algo más de actividad física.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Tiene a un familiar un poco abandonado. Desconfíe de las facilidades para obtener dinero rápido. La mente se encuentra lúcida para cualquier trabajo. Llame a sus amigos, su estado de ánimo mejorará.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Por mucho que le guste oír requiebros, no todos son sinceros. Mal momento para comprar o vender. En su trabajo, no se deje llevar por un exceso de ambición. Procure no excederse con los dulces, su dentadura peligra.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Se desencantará de la persona que le interesaba. Ese inesperado gasto le reportará grandes satisfacciones. No pierda tiempo discutiendo asuntos laborales. Tendencia a sufrir mareos y dolores de espalda leves.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Su familia le hará llegar todo su cariño. Más que de ahorrar, se trata de no gastar. Tenga siempre presente su prestigio profesional, es su aval. Debería hacer más deporte, pero suavemente.