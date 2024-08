Horóscopo del Zodiaco: estos signos se vengan tarde o temprano

Aunque la venganza puede parecer una forma de justicia para estos signos, también puede tener consecuencias negativas a largo plazo. El enfoque en el resentimiento y el deseo de retribución a menudo oscurece la posibilidad de resolución y reconciliación. Al final, la búsqueda de equilibrio personal puede resultar en un ciclo continuo de conflicto en lugar de ofrecer una verdadera paz.

Astrología Cómo se toma venganza cada signo de la Astrología China

Los Signos Zodiacales que siempre se vengan

Según este último reporte los signos del zodíaco que suelen vengarse son Escorpio, Libra y Sagitario. Estas personas suelen tener mayor tendencia a la venganza en comparación con el resto de los signos de la astrología occidental, según los especialistas.

Escorpio

Definitivamente, subestimar el alma de Escorpio es uno de los peores errores que puedes cometer. Escorpio no olvida, simplemente, espera el momento adecuado para dar el jaque mate. Es muy rápido a la hora de visualizar la venganza, pero en ese caso no permite que sus impulsos lo gobiernen.

Es tan inteligente que se obliga a guardar la calma, pues su objetivo es detectar cada uno de tus puntos débiles. ¿Llorar? Eso es para principiantes, si hieres a Escorpio, hará que te retuerzas de dolor. Escorpio te hace pedazos las emociones, tiene el toque perfecto para decir frases que te van a destruir, esas que recordarás hasta el último de tus días.

No exagero, Escorpio es de los que sirve la venganza en plato frío, muy frío. No se puede guardar una traición, si le fallaste vas a tener que asimilar que en su corazón ya no entrarás.

Libra

Libra ya te enseñó su lado compasivo, ese que es capaz de ponerse en tus zapatos y sentir tu dolor más profundo. Pero, no pretendas que va a seguir fingiendo una sonrisa después de que le pisoteaste el corazón. ¿Crees que se va a quedar de brazos cruzados? Al principio, le cuesta muchísimo comprender cómo es que la persona que dijo quererlo es la misma persona que le está causando tanta tristeza y ansiedad.

Sin embargo, una vez que se da cuenta de que no toda la gente es buena, olvídalo, significa que te va a echar de su vida. Su venganza es retirarte la palabra por el resto de sus días. Libra no va a perder el tiempo con tonterías, te dio una y mil oportunidades, pero no las aprovechaste.

No te creas tan importante, sabe que su energía es sagrada y no va a invertir lo mejor que tiene en hacerte daño. Libra confía en las lecciones del Universo, verá desde su silla tu derrota, no hay más.

Sagitario

Sí, es cierto, Sagitario puede ser tu ángel, pero también el diablo que te hará pagar todas, depende de cómo lo trates. No tiene que aguantar malos tratos en ningún sentido. Es posible que en el momento no te responda, pero te va a analizar de una manera tan minuciosa que lanzará la flecha justo en donde más te duele.

Si no tuviste piedad, él tampoco la tendrá. Pero, sólo es para darte la lección, luego se marcha. Sagitario no es de los que te odia, es de los que borra, olvida y sigue su vida. Es posible que en su venganza te sacuda y te hiera de la peor manera, pero después de eso te vas a convertir en nada.

Es una persona con demasiados planes, demasiados sueños y con una energía tan bonita que no merece desgastarla con gente que no conoce lo que es la lealtad, así de fácil.