Horóscopo del Niño Prodigio: predicciones para la semana del lunes 15 al domingo 21 de septiembre de 2025

El astrólogo y vidente Víctor Florencio , más conocido como El Niño Prodigio, comparte su horóscopo semanal con los mensajes clave que cada signo del zodiaco necesita escuchar entre el lunes 15 y el domingo 21 de septiembre de 2025.

Originario de República Dominicana y criado en Nueva York, Florencio descubrió su don a los siete años y hoy es uno de los referentes más populares en astrología y sanación espiritual. Sus millones de seguidores en redes sociales y medios lo confirman como una de las voces más influyentes para interpretar las energías planetarias.

Es fundamental comprender las energías del cielo para orientar nuestras emociones y tomar mejores decisiones en el día a día.

Será una semana en la que los trámites y gestiones ocuparán tu energía. El orden mental y práctico te permitirá liberar tensiones y avanzar con más claridad.

Tauro

Una propuesta inesperada o un gesto afectivo despertará tu necesidad de abrirte a nuevas experiencias. Se activa tu capacidad para expresar ideas con sinceridad.

Géminis

El hogar y la familia estarán en el centro de tu atención. Revisar acuerdos o detalles en asuntos de bienes será clave para evitar malentendidos.

Cáncer

Un momento ideal para recopilar información y comunicarte con sensibilidad. Elegir bien tus palabras te permitirá conectar mejor con quienes te rodean.

Leo

El foco estará en tus finanzas. Antes de tomar decisiones, informate y explorá nuevas alternativas que fortalezcan tu estabilidad económica.

Virgo

Tu mente estará muy activa y comunicativa. Es un tiempo de análisis y perfeccionamiento antes de emprender proyectos importantes.

Libra

Será una semana de introspección. Reflexionar sobre conversaciones pasadas te ayudará a resolver malentendidos y a comprender mejor tus vínculos.

Escorpio

El trabajo en equipo y los proyectos a futuro estarán en primer plano. Dialogar con amigos o colegas puede abrir nuevas puertas para tu crecimiento.

Sagitario

En lo profesional, podrían presentarse cambios internos que te impulsen a definir mejor tus metas. Tu optimismo será una guía poderosa para inspirar a otros.

Capricornio

Los viajes, estudios o temas legales demandarán organización. Tu disciplina será clave para alcanzar objetivos concretos y duraderos.

Acuario

Momento propicio para diseñar estrategias financieras o resolver procesos legales con precisión. Tu visión innovadora se hará notar.

Piscis

El diálogo profundo con pareja o socios será esencial. Si estás soltero, podrías atraer a alguien con quien compartas afinidad intelectual y espiritual.