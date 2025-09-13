Ritual para la Luna en Géminis en conjunción a Urano de hoy, 13 de septiembre de 2025: el astro geminiano en cuarto menguante se une a la esfera uraniana en el mismo signo, un aspecto potente para despertar nuevas ideas y liberar viejas formas de pensar.
La Luna en Géminis en cuarto menguante a 8° pone el acento en la comunicación, la curiosidad y el intercambio. Esta energía nos invita a observar cómo expresamos lo que sentimos y a liberarnos de pensamientos repetitivos que ya no aportan. Al mismo tiempo, Urano en Géminis, planeta disruptivo e innovador que rige a Acuario, se encuentra en el mismo grado, aportando sacudidas inesperadas, destellos de genialidad y nuevas formas de percibir la realidad.
La conjunción entre el satélite lunar y Urano, aunque no siempre se considere un aspecto armónico por su intensidad y carácter desestabilizador, en esta ocasión abre un verdadero portal de liberación mental. El encuentro entre las emociones lunares y la revolución uraniana despierta la posibilidad de revelaciones súbitas, una nueva manera de expresarnos y la apertura a cambios que transforman la forma en que nos vinculamos con la información y las palabras.
Ritual para la Luna en Géminis en conjunción a Urano
Objetivo: liberar pensamientos repetitivos, abrir la mente a nuevas perspectivas y sembrar semillas de innovación en tu manera de comunicarte.
Materiales
- Una vela amarilla o blanca (mente clara, comunicación).
- Un papel y bolígrafo.
- Una ramita de lavanda, romero o incienso.
- Tu celular apagado (símbolo de desconexión de la sobreinformación).
Pasos
- Preparación: Busca un espacio tranquilo. Respira profundo tres veces, sintiendo cómo tu mente se expande.
- Escribe: en el papel, anota pensamientos, creencias o frases internas que quieras soltar (ejemplo: “no me animo a mostrar mis ideas”, “me disperso demasiado”).
- Quiebre uraniano: arruga el papel con fuerza y rómpelo en pedazos pequeños. Al hacerlo, repite: “Libero lo que me ata, permito que nuevas ideas me atraviesen con claridad.”
- Invocación: enciende la vela y el sahumerio o hierba, visualizando cómo tu mente se ilumina con destellos de inspiración.
- Semilla nueva: toma otro papel y escribe una afirmación creativa y fresca, como: “Mis ideas son libres y fluyen con espontaneidad.”, “Abrazo los cambios y me comunico con claridad.”, “Permito que la inspiración inesperada guíe mi camino.”
- Guarda ese papel en tu billetera, cuaderno de trabajo o espacio creativo.
- Cierre: agradece en voz alta: “Acepto la transformación de mi mente y mis palabras.” Sopla la vela con intención.
Consejo extra: Géminis + Urano favorece lo rápido y espontáneo, así que si surge la idea de escribir un poema corto, grabar un audio creativo o mandar un mensaje inspirador a alguien querido, ¡hazlo! Ese gesto será parte del ritual.