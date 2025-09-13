13 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Ritual para la Luna en Géminis en conjunción a Urano de hoy

El contacto celestial activa un momento de liberación mental: es tiempo de soltar viejos patrones de pensamiento, abrirnos a nuevas ideas y dejar que la inspiración inesperada transforme nuestra manera de comunicarnos.

Por
Ritual para la Luna en Géminis en conjunción a Urano de hoy

Ritual para la Luna en Géminis en conjunción a Urano de hoy,

Ritual para la Luna en Géminis en conjunción a Urano de hoy, 13 de septiembre de 2025: el astro geminiano en cuarto menguante se une a la esfera uraniana en el mismo signo, un aspecto potente para despertar nuevas ideas y liberar viejas formas de pensar.

En el horóscopo de hoy, Esperanza Gracia, la astróloga más reconocida de España, centra su mirada en cuatro protagonistas del zodiaco.
Te puede interesar:

Aries, Tauro, Géminis y Sagitario: el mensaje de Esperanza Gracia para estos signos hoy

La Luna en Géminis en cuarto menguante a 8° pone el acento en la comunicación, la curiosidad y el intercambio. Esta energía nos invita a observar cómo expresamos lo que sentimos y a liberarnos de pensamientos repetitivos que ya no aportan. Al mismo tiempo, Urano en Géminis, planeta disruptivo e innovador que rige a Acuario, se encuentra en el mismo grado, aportando sacudidas inesperadas, destellos de genialidad y nuevas formas de percibir la realidad.

La conjunción entre el satélite lunar y Urano, aunque no siempre se considere un aspecto armónico por su intensidad y carácter desestabilizador, en esta ocasión abre un verdadero portal de liberación mental. El encuentro entre las emociones lunares y la revolución uraniana despierta la posibilidad de revelaciones súbitas, una nueva manera de expresarnos y la apertura a cambios que transforman la forma en que nos vinculamos con la información y las palabras.

ritual piscis

Ritual para la Luna en Géminis en conjunción a Urano

Objetivo: liberar pensamientos repetitivos, abrir la mente a nuevas perspectivas y sembrar semillas de innovación en tu manera de comunicarte.

Materiales

  • Una vela amarilla o blanca (mente clara, comunicación).
  • Un papel y bolígrafo.
  • Una ramita de lavanda, romero o incienso.
  • Tu celular apagado (símbolo de desconexión de la sobreinformación).

Pasos

  • Preparación: Busca un espacio tranquilo. Respira profundo tres veces, sintiendo cómo tu mente se expande.
  • Escribe: en el papel, anota pensamientos, creencias o frases internas que quieras soltar (ejemplo: “no me animo a mostrar mis ideas”, “me disperso demasiado”).
  • Quiebre uraniano: arruga el papel con fuerza y rómpelo en pedazos pequeños. Al hacerlo, repite: “Libero lo que me ata, permito que nuevas ideas me atraviesen con claridad.”
  • Invocación: enciende la vela y el sahumerio o hierba, visualizando cómo tu mente se ilumina con destellos de inspiración.
  • Semilla nueva: toma otro papel y escribe una afirmación creativa y fresca, como: “Mis ideas son libres y fluyen con espontaneidad.”, “Abrazo los cambios y me comunico con claridad.”, “Permito que la inspiración inesperada guíe mi camino.”
  • Guarda ese papel en tu billetera, cuaderno de trabajo o espacio creativo.
  • Cierre: agradece en voz alta: “Acepto la transformación de mi mente y mis palabras.” Sopla la vela con intención.

Consejo extra: Géminis + Urano favorece lo rápido y espontáneo, así que si surge la idea de escribir un poema corto, grabar un audio creativo o mandar un mensaje inspirador a alguien querido, ¡hazlo! Ese gesto será parte del ritual.

Noticias relacionadas

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 13 de septiembre

¿Qué signos son los más beneficiados con la entrada de la Luna en géminis?.

¿Qué signos son los más beneficiados con la entrada de la Luna en géminis de hoy?

Te contamos sobre las mejores meditaciones astrales para cada signo.

Cuáles son las mejores meditaciones astrales para cada signo

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 12 de septiembre

¿Cuáles son los signos que se enamoran en septiembre 2025?

Venus en Virgo: los signos que se enamoran en septiembre 2025

Los signos más afectados según la IA por eclipse luna del mes de septiembre 2025.

De qué manera afecta la Luna de Sangre a los diferentes signos en septiembre 2025 según la inteligencia artificial

Rating Cero

Cuándo se estrenará esta prometedora producción en Netflix.
play

Expectativa en Netflix: se viene una película protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon

La pareja reveló detalles sobre su vínculo 

Milett Figueroa reveló por qué aún no viven juntos con Marcelo Tinelli: qué dijo

Las nuevas Películas que llegan a Netflix con elencos estelares
play

Esta película con Sandra Bullock, Cate Blanchett y hasta Rihanna llegó a Netflix con muchas estrellas más: cuál es

El tráiler anticipa paisajes de Turquía, rituales cargados de simbolismo y escenas que adelantan la tensión entre ciencia y mito.
play

Tiene solo 14 capítulos, está en Netflix y es furor mundial: la serie turca que tenés que ver

Oceans 8 una película estadounidense de 2018 que está siendo tendencia en Netflix.
play

Ocean's 8 es la película llena de estrellas que llegó a Netflix con Sandra Bullock a la cabeza: de qué se trata

Thiago fue trasladado al Hospital provincial Mariano y Luciano de La Vega de Moreno.

Brutal accidente en moto de Thiago Medina: qué dijo una de las testigos del choque

últimas noticias

Waldo Bilbao estaba prófugo desde octubre de 2023.

Detuvieron al narco Waldo Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Hace 11 minutos
play
Cuándo se estrenará esta prometedora producción en Netflix.

Expectativa en Netflix: se viene una película protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon

Hace 12 minutos
Estos electrodomésticos no son seguros para conectar a una zapatilla.

Es un peligro: no enchufes nunca estos electrodomésticos en una zapatilla porque puede terminar en un incendio

Hace 13 minutos
En el horóscopo de hoy, Esperanza Gracia, la astróloga más reconocida de España, centra su mirada en cuatro protagonistas del zodiaco.

Aries, Tauro, Géminis y Sagitario: el mensaje de Esperanza Gracia para estos signos hoy

Hace 13 minutos
Conocé el significado de los colores en la ropa

Según expertos: cuál es el verdadero significado de vestirse de color naranja

Hace 16 minutos