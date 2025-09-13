Ritual para la Luna en Géminis en conjunción a Urano de hoy El contacto celestial activa un momento de liberación mental: es tiempo de soltar viejos patrones de pensamiento, abrirnos a nuevas ideas y dejar que la inspiración inesperada transforme nuestra manera de comunicarnos. Por







Ritual para la Luna en Géminis en conjunción a Urano de hoy, 13 de septiembre de 2025: el astro geminiano en cuarto menguante se une a la esfera uraniana en el mismo signo, un aspecto potente para despertar nuevas ideas y liberar viejas formas de pensar.

La Luna en Géminis en cuarto menguante a 8° pone el acento en la comunicación, la curiosidad y el intercambio. Esta energía nos invita a observar cómo expresamos lo que sentimos y a liberarnos de pensamientos repetitivos que ya no aportan. Al mismo tiempo, Urano en Géminis, planeta disruptivo e innovador que rige a Acuario, se encuentra en el mismo grado, aportando sacudidas inesperadas, destellos de genialidad y nuevas formas de percibir la realidad.

La conjunción entre el satélite lunar y Urano, aunque no siempre se considere un aspecto armónico por su intensidad y carácter desestabilizador, en esta ocasión abre un verdadero portal de liberación mental. El encuentro entre las emociones lunares y la revolución uraniana despierta la posibilidad de revelaciones súbitas, una nueva manera de expresarnos y la apertura a cambios que transforman la forma en que nos vinculamos con la información y las palabras.

Ritual para la Luna en Géminis en conjunción a Urano Objetivo: liberar pensamientos repetitivos, abrir la mente a nuevas perspectivas y sembrar semillas de innovación en tu manera de comunicarte.