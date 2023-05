Horóscopo: cuáles son los tres signos del zodiaco más difíciles para una relación

En esta ocasión, el enfoque estuvo puesto en los vínculos y, por eso, se pudieron hallar cuáles son los más complicados a la hora de formar una relación.

Embed

Los Signos Zodiacales que se destacan por ser más fríos

Acuario

Los acuarianos se destacan por no expresar demasiado lo que sienten ni tampoco lo que piensan, es por eso que no pueden ser muy románticos porque no son demostrativos. También les cuesta declararse y esto les genera muchos problemas en una relación. De todas maneras, como aspectos positivos a destacar, encontramos que son detallistas para buscar sorprender a sus parejas.

Libra

Luego, también encontramos a las personas del signo de Libra. Según los expertos en la astrología, ellos tienen mucha verguenza de mostrarse tal como son y eso les genera pudor. Su miedo más grande es salir lastimados si abren su corazón y confían demasiado en otra persona. No es que podemos decir que no son románticos, sino que, les cuesta mucho confiar en el otro porque sienten que deben protegerse a ellos mismos. Les importa mucho la impresión que causan.

Embed

Géminis

Por último, encontramos a los geminianos que cuentan con mucho miedo en el amor. El romance no está en sus planes y esto pasa porque tiene mucho miedo del que dirán y de lo que piensan los demás sobre su personalidad. Lo curioso es que son muy sociables pero, al momento de las relaciones, se vuelven introvertidos.