Las nuevas predicciones de la famosa astróloga ya están aquí. Así influirán los astros en tu amor, trabajo y energía este viernes.

El horóscopo diario de Esperanza Gracia para este viernes 21 de noviembre revela cómo se moverán las energías para cada signo . Con la influencia de la Luna Nueva y varios tránsitos clave, la astróloga adelanta qué podés esperar en temas de amor, trabajo, dinero y emociones.

Además, el Sol transita los últimos grados de Escorpio —exactamente el grado 29—, una posición que intensifica las emociones, acelera procesos y marca cierres importantes antes de que inicie la temporada sagitariana, una de las más expansivas y optimistas del año. Además, venimos de una Luna Nueva que se perfeccionó ayer, 20 de noviembre, una lunación que abrió un portal energético ideal para sembrar intenciones, renovar fuerzas y comenzar un ciclo completamente distinto.

Con este clima astral tan poderoso, las predicciones de Esperanza Gracia toman una fuerza especial y pueden ayudarte a entender cómo encarar este cambio de frecuencia signo por signo.

Recibís el día con una fuerza arrolladora. Marte, tu planeta regente, te impulsa a avanzar con determinación hacia tus metas. Sentís que nada puede detenerte, y la intuición no falla: tu energía está en su punto más alto.

Tauro

La Luna Nueva trae equilibrio y calma. Tus emociones encuentran orden y volvés a conectar con una serenidad que te hacía falta. Hoy, tu fortaleza está en la tranquilidad con la que enfrentás cada situación.

Géminis

La energía renovada de la Luna Nueva te ayuda a enfocarte en tus prioridades. Todo lo que hagas con intención puede abrirte oportunidades, especialmente en lo laboral. Día ideal para organizarte y dar pasos seguros.

Cáncer

Con Júpiter retrógrado en tu signo, tu mundo interior cobra protagonismo. El universo te invita a mirar hacia adentro y descubrir respuestas en tu intuición. Tu sensibilidad será tu mejor aliada para avanzar.

Leo

La Luna Nueva te devuelve claridad y prioridad emocional. Es un día perfecto para reconectar con quienes amás, ordenar tus vínculos y recuperar tu luz interior. Esta energía favorece la sanación y los nuevos comienzos.

Virgo

Te invade una mezcla armónica de serenidad y firmeza. El cosmos respalda cada decisión que tomás. Es un día para confiar en tu proceso: estás construyendo algo real, sólido y valioso.

Libra

Tu energía fluye con equilibrio y belleza. No necesitás forzar nada: basta con escuchar tu propio ritmo. Es un día para soltar cargas innecesarias y reconectar con lo que te hace bien.

Escorpio

Hoy sentís una renovación profunda. La Luna Nueva en tu signo te impulsa a cerrar ciclos que ya no vibran con vos para abrirte a un nuevo comienzo. Estás protegido y en plena transformación.

Sagitario

La Luna Nueva favorece la introspección y el descanso. Tu temporada está por comenzar con la llegada del Sol a tu signo, así que hoy es ideal para recargar energías y prepararte para brillar con todo.

Capricornio

Estás en el punto más alto de energía y claridad. Tus ideas serán escuchadas y tu trabajo reconocido. Un día ideal para avanzar sin dudas hacia tus objetivos. No te conformes con menos de lo que merecés.

Acuario

La Luna Nueva abre caminos inesperados. Puede surgir un proyecto, una propuesta o una llamada que cambie tu panorama por completo. Confiá en tu talento y ocupá el lugar que te corresponde.

Piscis

Lo estancado comienza a moverse a tu favor. Tu sensibilidad está elevada, así que marcá límites sanos para no absorber emociones ajenas. Al cuidarte, podrás aprovechar este impulso para avanzar hacia tus sueños.