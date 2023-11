Cuidado: los 3 signos del horóscopo que cancelan citas sobre la hora

¿Es simplemente casualidad o hay un patrón celestial que influye en estas repentinas cancelaciones? Cuáles signos podrían hacerte replantear tus expectativas cuando se trata de compromisos sociales.

Los Signos Zodiacales que cancelan citas sobre la hora

Tauro

Como signo terrenal bajo la influencia de Venus, Tauro encuentra su refugio en la comodidad del hogar. Ya sea que estén de mal humor o simplemente busquen mayor confort, los nativos de Tauro no titubearán en cancelar planes y optar por quedarse en casa.

La naturaleza obstinada de Tauro, simbolizada por el toro, se manifiesta cuando su entusiasmo por compromisos previos se ve opacado por sus deseos del momento, según el horóscopo occidental.

Géminis

Con su naturaleza de aire mutable, a Géminis le atrae la idea de salir, pero su tendencia a olvidar, cambiar de opinión o perder interés puede resultar desconcertante. Siguiendo el capricho del momento, un Géminis puede abandonar un compromiso en el último segundo, un rasgo al que los geminianos se acostumbran al enfrentar la imprevisibilidad inherente a sus compromisos sociales.

Escorpio

Escorpio, regido por el agua, a veces anticipa que cancelará planes mientras estos se están fraguando, pero no lo comunica hasta el último instante. Motivados por el deseo de complacer a todos, luchan inicialmente por decir no, pero eventualmente reconocen que su capacidad no les permitirá cumplir con la cita.

En el día previsto, los Escorpio evalúan repetidamente su estado de ánimo y energía; si no están a la altura, envían con renuencia un mensaje de cancelación de último momento, cargado de promesas de compensación futura.