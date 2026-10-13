13 de octubre de 2026 Inicio
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Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, Embarazo, Pensiones No Contributivas y Progresar, este miércoles 14 de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

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El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

C5N

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este miércoles 14 de octubre de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Pensiones No Contributivas; Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y el plan Progresar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) podría actualizar los haberes en noviembre, aunque los montos definitivos todavía deben confirmarse oficialmente.
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ANSES: jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

El organismo detalló que podrán cobrar este miércoles 14 de octubre los beneficiarios de Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo que tengan DNI terminados en 3.

ANSES: Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Los titulares de Asignaciones Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo pueden percibir sus haberes este miércoles con DNI finalizado en 3.

Asignación Por Embarazo

ANSES destacó que las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 2, percibirán sus montos este miércoles 14 de octubre.

ANSES: Asignaciones de pago único

El organismo comunicó que los titulares de las Asignaciones de pago único, Matrimonio, Adopción y Nacimiento, de la primera quincena, percibirán sus beneficios hasta el 10 de noviembre.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Las beneficiarias de la Asignación por Prenatal y Maternidad con DNI terminado en 0 y 1 percibirán sus montos, este miércoles 14 de octubre.

ANSES: Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus haberes este miércoles con DNI finalizados en 7 y 7

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios de Asignaciones de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus haberes hasta el 10 de noviembre, con cualquier finalización de DNI.

ANSES: Progresar

Los beneficiarios del plan Progresar pueden percibir sus haberes este miércoles 14 de octubre con sus DNI finalizados en 2 y 3.

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