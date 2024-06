Cuáles son los 5 rituales recomendados por el Feng Shui para atraer la abundancia y la buena suerte durante junio

El origen del Feng Shui se remonta a miles de años en la historia de China, con sus raíces en la antiguo conocimiento chino, incluyendo el Taoísmo, el Confucianismo y la cosmología china. Se cree que el Feng Shui se desarrolló en un principio como una forma de comprender y equilibrar el flujo de energía vital o "qi" en el entorno para motivar la salud, la prosperidad y el bienestar.

Qué rituales recomienda el Feng Shui para atraer la abundancia y la buena suerte

Decir en voz alta afirmaciones de abundancia

Las afirmaciones son declaraciones cortas y poderosas que te permiten estar conscientemente en control de tus pensamientos. Al repetirlas, se convierten en creencias que dan forma a tu realidad.

De acuerdo con la astróloga Imani Quinn, coautora del libro "Astrology SOS: An Astrological Survival Guide to Life," declarar afirmaciones de abundancia de manera diaria con confianza y en voz alta es eficaz para atraer la buena suerte. Si no conoces ninguna frase de este tipo, te compartimos la siguiente: "Soy un ser abundante lleno de bendiciones a mi alrededor. Soy un recipiente para la suerte y la bondad siempre me rodea."

Compra para tu hogar una planta de dinero

La tiktoker y experta en el hogar Neat Caroline confirma que tener una planta de dinero en tu espacio hogareño puede invitar a la fortuna y la buena suerte. Esta planta, también conocida como Plectranthus verticillatus, es un tipo ornamental popular por sus hojas redondeadas y brillantes que se parecen a las monedas, lo que la vincula con el Feng Shui.

Es esencial cuidarla y regarla diariamente con el deseo de la abundancia en mente, posicionándote en las áreas de tu vida donde deseas ver prosperidad financiera y expansiva.

Espolvorear canela en la entrada de tu hogar

Durante siglos, la canela fue considerada por distintas civilizaciones como un poderoso agente curativo con altas cualidades vibratorias que atraen la copiosidad. Por ello, muchas personas garantizan que espolvorear un poco de esta especia en la puerta de tu casa es útil para atraer vibraciones de buena fortuna.

El rito es simple: coloca una cucharada de canela molida en la palma de tu mano y, en voz alta, pronuncia la siguiente frase con seguridad y optimismo: "Soplo esta canela para darle la bienvenida a la abundancia en mi vida". Luego, párate afuera de la entrada y, mirando hacia adentro, sopla tres veces para esparcirla.

Hacer un ritual de laurel y azúcar para la buena suerte

De acuerdo con las enseñanzas del feng shui, los problemas en algún aspecto de la vida pueden ser causados por un bloqueo energético en nuestro hogar o en nuestra vida. La solución para suprimir las malas vibraciones es recurrir a ciertos elementos como las hojas de laurel y un puñado de azúcar.

Para atraer la abundancia y proteger tu campo energético, existe una ceremonia de feng shui muy productiva. Consiste en agregar en un recipiente ocho hojas de laurel, un puñado de azúcar y algunos cuadrados pequeños de carbón o, en su defecto, un algodón mojado con alcohol.

Lo primero es encender el carbón o el alcohol y, una vez que el laurel y el azúcar empiecen a desprender humo, recorre lentamente cada habitación de tu casa, movilizándote de norte a sur con el cuenco. Es esencial remarcar que estos rituales deben ir acompañados de anhelos positivos, esfuerzo, trabajo y fe, pues si bien el feng shui es una guía, su efectividad depende del abordaje de cada persona.

Lavar tus manos con sal

En un recipiente, mezcla agua tibia con sal marina. Asegúrate de que la sal se disuelva totalmente en el agua. Usa esta fusión de agua y sal para lavar tus manos como lo harías normalmente con jabón. Frotalas y asegúrate de cubrir toda el área de las manos y los dedos. Después de lavar tus manos con la mezcla de sal, enjuágalas con agua limpia para descartar cualquier residuo de sal. Mientras lavas tus manos, visualiza que cualquier vibra tóxica o no deseada desaparece, dejando tus manos limpias y purificadas.