La tensión del cielo puede funcionar como un motor de cambio, empujando a muchas personas a expresar lo que sienten, cuestionar creencias y tomar decisiones que venían postergando.

La cuadratura entre Lilith en Sagitario y Marte en Piscis puede sentirse de distintas maneras según el signo. En general, este clima astral puede despertar emociones intensas, deseos de decir lo que se piensa y decisiones impulsivas.

Choque de energías en el cielo : hoy se activa una tensión astrológica importante entre la luna negra en Sagitario y el planeta marciano en Piscis. ¿Qué significa la tensión entre Lilith y Marte y cómo puede impactar en cada signo?

Este tipo de configuración se conoce en astrología como cuadratura, un aspecto que suele generar fricción entre energías diferentes y que puede impulsar cambios, decisiones o momentos de revelación personal.

En astrología, Lilith representa la parte más instintiva y auténtica de la personalidad, vinculada con los deseos profundos, la rebeldía y la necesidad de expresar lo que suele permanecer oculto. Actualmente transita por Sagitario, una posición que impulsa a cuestionar creencias, buscar libertad personal y ampliar la forma de ver el mundo. Al mismo tiempo, Marte se encuentra en Piscis, donde la energía de acción se vuelve más emocional, intuitiva y creativa, favoreciendo decisiones guiadas por lo que se siente más que por la lógica.

Podrían aparecer ganas de expresar lo que venías guardando. Es un momento para canalizar la energía en proyectos personales y evitar reaccionar de forma impulsiva.

Tauro

La tensión puede invitarte a replantear vínculos o acuerdos. Algunas conversaciones pendientes podrían salir a la superficie.

Géminis

Este tránsito puede poner el foco en relaciones y decisiones compartidas. Es posible que aparezca la necesidad de aclarar situaciones o marcar límites.

Cáncer

La energía puede sentirse en la rutina y las responsabilidades. Podrías sentir ganas de cambiar hábitos o buscar nuevas formas de organizar tu día.

Leo

El clima astral puede despertar creatividad y deseos de expresar lo que sentís. Es un buen momento para canalizar emociones a través de proyectos personales.

Virgo

Podrían surgir temas relacionados con el hogar o la vida personal. Este tránsito invita a revisar dinámicas familiares o decisiones del pasado.

Libra

La comunicación cobra protagonismo. Es posible que sientas la necesidad de hablar con más sinceridad o expresar ideas que antes evitabas.

Escorpio

La tensión puede vincularse con decisiones sobre recursos, prioridades o proyectos. Es un buen momento para replantear objetivos.

Sagitario

Con Lilith en tu signo, podrías sentir una energía intensa que impulsa a actuar con mayor autenticidad y a cuestionar ciertas estructuras.

Capricornio

Este tránsito puede movilizar pensamientos y emociones internas. Puede ser un momento de reflexión o de cerrar etapas.

Acuario

La energía puede enfocarse en proyectos grupales, amistades o planes a futuro. Podrían surgir cambios en objetivos o nuevas ideas.

Piscis

Con Marte en tu signo, la sensación de impulso puede ser más fuerte. Es un momento para actuar con conciencia y dirigir esa energía hacia metas claras.