14 de marzo de 2026 Inicio
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Choque de energías en el cielo: qué significa la tensión entre Lilith y Marte y cómo puede impactar en cada signo

La tensión del cielo puede funcionar como un motor de cambio, empujando a muchas personas a expresar lo que sienten, cuestionar creencias y tomar decisiones que venían postergando.

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La cuadratura entre Lilith en Sagitario y Marte en Piscis puede sentirse de distintas maneras según el signo. En general

La cuadratura entre Lilith en Sagitario y Marte en Piscis puede sentirse de distintas maneras según el signo. En general, este clima astral puede despertar emociones intensas, deseos de decir lo que se piensa y decisiones impulsivas.

  • La tensión entre Lilith en Sagitario y Marte en Piscis puede generar un clima emocional intenso.
  • Este aspecto astrológico podría impulsar a muchas personas a cuestionar creencias, expresar verdades y buscar mayor autenticidad.
  • Lilith en Sagitario invita a romper estructuras mentales y ampliar la forma de ver la vida.
  • Marte en Piscis potencia la intuición, la creatividad y las decisiones guiadas por las emociones.

Choque de energías en el cielo: hoy se activa una tensión astrológica importante entre la luna negra en Sagitario y el planeta marciano en Piscis. ¿Qué significa la tensión entre Lilith y Marte y cómo puede impactar en cada signo?

Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.
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Este tipo de configuración se conoce en astrología como cuadratura, un aspecto que suele generar fricción entre energías diferentes y que puede impulsar cambios, decisiones o momentos de revelación personal.

En astrología, Lilith representa la parte más instintiva y auténtica de la personalidad, vinculada con los deseos profundos, la rebeldía y la necesidad de expresar lo que suele permanecer oculto. Actualmente transita por Sagitario, una posición que impulsa a cuestionar creencias, buscar libertad personal y ampliar la forma de ver el mundo. Al mismo tiempo, Marte se encuentra en Piscis, donde la energía de acción se vuelve más emocional, intuitiva y creativa, favoreciendo decisiones guiadas por lo que se siente más que por la lógica.

Lilith Marte

Cómo puede impactar la tensión entre Lilith y Marte en cada signo

Aries

Podrían aparecer ganas de expresar lo que venías guardando. Es un momento para canalizar la energía en proyectos personales y evitar reaccionar de forma impulsiva.

Tauro

La tensión puede invitarte a replantear vínculos o acuerdos. Algunas conversaciones pendientes podrían salir a la superficie.

Géminis

Este tránsito puede poner el foco en relaciones y decisiones compartidas. Es posible que aparezca la necesidad de aclarar situaciones o marcar límites.

Cáncer

La energía puede sentirse en la rutina y las responsabilidades. Podrías sentir ganas de cambiar hábitos o buscar nuevas formas de organizar tu día.

Leo

El clima astral puede despertar creatividad y deseos de expresar lo que sentís. Es un buen momento para canalizar emociones a través de proyectos personales.

Virgo

Podrían surgir temas relacionados con el hogar o la vida personal. Este tránsito invita a revisar dinámicas familiares o decisiones del pasado.

Libra

La comunicación cobra protagonismo. Es posible que sientas la necesidad de hablar con más sinceridad o expresar ideas que antes evitabas.

Escorpio

La tensión puede vincularse con decisiones sobre recursos, prioridades o proyectos. Es un buen momento para replantear objetivos.

Sagitario

Con Lilith en tu signo, podrías sentir una energía intensa que impulsa a actuar con mayor autenticidad y a cuestionar ciertas estructuras.

Capricornio

Este tránsito puede movilizar pensamientos y emociones internas. Puede ser un momento de reflexión o de cerrar etapas.

Acuario

La energía puede enfocarse en proyectos grupales, amistades o planes a futuro. Podrían surgir cambios en objetivos o nuevas ideas.

Piscis

Con Marte en tu signo, la sensación de impulso puede ser más fuerte. Es un momento para actuar con conciencia y dirigir esa energía hacia metas claras.

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