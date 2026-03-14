- La tensión entre Lilith en Sagitario y Marte en Piscis puede generar un clima emocional intenso.
- Este aspecto astrológico podría impulsar a muchas personas a cuestionar creencias, expresar verdades y buscar mayor autenticidad.
- Lilith en Sagitario invita a romper estructuras mentales y ampliar la forma de ver la vida.
- Marte en Piscis potencia la intuición, la creatividad y las decisiones guiadas por las emociones.
Choque de energías en el cielo: hoy se activa una tensión astrológica importante entre la luna negra en Sagitario y el planeta marciano en Piscis. ¿Qué significa la tensión entre Lilith y Marte y cómo puede impactar en cada signo?
Este tipo de configuración se conoce en astrología como cuadratura, un aspecto que suele generar fricción entre energías diferentes y que puede impulsar cambios, decisiones o momentos de revelación personal.
En astrología, Lilith representa la parte más instintiva y auténtica de la personalidad, vinculada con los deseos profundos, la rebeldía y la necesidad de expresar lo que suele permanecer oculto. Actualmente transita por Sagitario, una posición que impulsa a cuestionar creencias, buscar libertad personal y ampliar la forma de ver el mundo. Al mismo tiempo, Marte se encuentra en Piscis, donde la energía de acción se vuelve más emocional, intuitiva y creativa, favoreciendo decisiones guiadas por lo que se siente más que por la lógica.
Podrían aparecer ganas de expresar lo que venías guardando. Es un momento para canalizar la energía en proyectos personales y evitar reaccionar de forma impulsiva.
Tauro
La tensión puede invitarte a replantear vínculos o acuerdos. Algunas conversaciones pendientes podrían salir a la superficie.
Géminis
Este tránsito puede poner el foco en relaciones y decisiones compartidas. Es posible que aparezca la necesidad de aclarar situaciones o marcar límites.
Cáncer
La energía puede sentirse en la rutina y las responsabilidades. Podrías sentir ganas de cambiar hábitos o buscar nuevas formas de organizar tu día.
Leo
El clima astral puede despertar creatividad y deseos de expresar lo que sentís. Es un buen momento para canalizar emociones a través de proyectos personales.
Virgo
Podrían surgir temas relacionados con el hogar o la vida personal. Este tránsito invita a revisar dinámicas familiares o decisiones del pasado.
Libra
La comunicación cobra protagonismo. Es posible que sientas la necesidad de hablar con más sinceridad o expresar ideas que antes evitabas.
Escorpio
La tensión puede vincularse con decisiones sobre recursos, prioridades o proyectos. Es un buen momento para replantear objetivos.
Sagitario
Con Lilith en tu signo, podrías sentir una energía intensa que impulsa a actuar con mayor autenticidad y a cuestionar ciertas estructuras.
Capricornio
Este tránsito puede movilizar pensamientos y emociones internas. Puede ser un momento de reflexión o de cerrar etapas.
Acuario
La energía puede enfocarse en proyectos grupales, amistades o planes a futuro. Podrían surgir cambios en objetivos o nuevas ideas.
Piscis
Con Marte en tu signo, la sensación de impulso puede ser más fuerte. Es un momento para actuar con conciencia y dirigir esa energía hacia metas claras.