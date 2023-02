Astrología: qué tipo de soltero sos, según tu signo del zodiaco

Qué tipo de soltero sos, según tu Signo Zodiacal

Cada persona tiene su propio carácter tanto estando en pareja como estando soltera. Sin embargo, la astrología señala que, además, cada uno tiene un estilo muy particular que aflora cuando uno no pasa la vida con otro. ¿Qué tipo de soltero sos, según tu signo zodiacal? Te contamos.

fiesta, signos Horóscopo: qué tipo de soltero sos, según tu signo del zodiaco. Freepik

Aries

Las personas de Aries son atrevidas, impulsivas y adoran la adrenalina. No siempre buscan relaciones a largo plazo: de hecho, si están solteros, buscarán disfrutar de vínculos cortos y divertidos.

Tauro

Las personas de Tauro suelen preferir estar en pareja. Siempre elegirán estar en relaciones duraderas antes que la soltería. Sin embargo, cuando estén solteros, los taurinos deberían disfrutar más de atreverse a probar cosas nuevas.

Géminis

Las personas de Géminis tienen una debilidad por la comunicación con los demás: buscarán sentirse atraídos por los demás, particularmente por aquello que les demuestren a través de las palabras.

Cáncer

A las personas de Cáncer les cuesta la soltería porque deben aprender a pasar tiempo solos. Cuando salen de una relación, esto suele costarles, pero con el tiempo se acostumbran –e incluso disfrutan– de su soledad, especialmente en su hogar.

Leo

Para las personas de Leo la soltería no tiene nada que ver con estar solo: los solteros empedernidos de Leo siempre preferirán pasar tiempo con amigos o de fiesta, porque adoran ser el centro de atención.

Virgo

Para las personas de Virgo, la soltería es una prueba importante para aceptarse a sí mismas y disfrutar de los ratos a solas. Además, es clave que comprendan que no deben quedarse donde no se sienten valoradas.

Libra

A las personas de Libra les cuesta entablar vínculos a largo plazo porque a la primera que no les cierra lo que les dicen o hacen, se van por la misma puerta por la que entraron. La soltería para las personas de Libra es el momento ideal para reencontrarse con ellas mismas y crecer exponencialmente.

Escorpio

Para las personas de Escorpio, su fuerza interior es imparable: cuando se proponen algo, harán todo lo posible para cumplir con eso. Saben –y disfrutan de– estar solos, por lo que la soltería no debería ser un problema para ellos.

Sagitario

Para las personas de Sagitario, la soltería es sinónimo de tranquilidad y paz interior: aprovechan esos momentos para escucharse a sí mismas y descubrir qué quieren de la vida. Qué los hace felices y qué cosas no tanto. Las personas de Sagitario son libres y no deberían negar esa libertad estando en pareja; no son dos cosas excluyentes.

Capricornio

Las personas de Capricornio son estructuradas y familieras, por lo que son personalidades a las que les suele costar la soltería. Sin embargo, es una gran oportunidad para aprender a estar solos y disfrutar de su tiempo para proyectos personales.

Acuario

Para las personas de Acuario, la vida es casi la misma con o sin pareja: es decir, no les afecta demasiado y no creen que la vida sea más gris sin un amor romántico. Lo bueno es que no se obligan a estar con personas que no las valoran.

Piscis

Por último, Piscis no suele pasar demasiado tiempo soltero porque nunca pasa desapercibido entre las demás personas. Sin embargo, son bastante exigentes sobre las personas con las que elige pasar el rato, por lo que si no les cerrás del todo, no dudarán en dejarte ir.