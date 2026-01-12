El experto revela cómo el ciclo lunar impacta en cada perfil astral y qué decisiones conviene tomar para avanzar con claridad y responsabilidad.

Niño Prodigio: las predicciones para los 12 signos zodiacales.

El Niño Prodigio, Victor Florencio, compartió su horóscopo diario con los consejos astrológicos para este lunes 12 de enero de 2026. En esta jornada, los movimientos del cielo invitan a tomar decisiones conscientes y ordenar prioridades. Las predicciones para los 12 signos zodiacales.

Horóscopo de hoy, lunes 12 de enero de 2026

El reconocido vidente de origen dominicano, seguido por millones de personas en México, Estados Unidos y Latinoamérica, brinda a diario consejos clave para atravesar el día según el signo zodiacal.

Esta semana se desarrolla bajo la influencia de la Luna Nueva en Capricornio, una energía clave para iniciar proyectos, fijar objetivos concretos y asumir compromisos a largo plazo. El especialista destaca que este ciclo lunar favorece el orden, la disciplina y la toma de decisiones responsables, especialmente en temas laborales, económicos y de estructura personal. No se trata de avanzar rápido, sino de construir paso a paso con visión de futuro.

Inicio de semana dinámico y con decisiones rápidas. En lo laboral o personal pueden surgir cambios inesperados. Evitá actuar por impulso, especialmente en compras o discusiones.

Tauro

Día de estabilidad y enfoque. Buen momento para organizar cuentas, ordenar papeles o cerrar trámites pendientes. En el amor, buscás seguridad y acuerdos claros.

Géminis

La mente está activa y llena de ideas. Conversaciones importantes pueden destrabar asuntos laborales o emocionales. Aprovechá para comunicar lo que sentís.

Cáncer

Jornada sensible. El Niño Prodigio aconseja no cargar con problemas ajenos. En vínculos cercanos, escuchar sin absorber emociones será clave.

Leo

Comienzo de semana favorable para entrevistas, gestiones o proyectos personales. Tu esfuerzo es reconocido. En el amor, sentís apoyo y admiración.

Virgo

Día productivo y ordenado. Avanzás en temas que venían demorados. En lo personal, es importante marcar límites sanos y priorizarte.

Libra

Se recupera el equilibrio tras días de tensión. Se aclara una situación familiar o afectiva. Buen clima para encuentros sociales y acuerdos.

Escorpio

Lunes intenso a nivel emocional. Puede surgir una verdad reveladora. En el amor, buscás profundidad y conexión auténtica.

Sagitario

Movimiento y cambios en la rutina. Posibles viajes cortos o nuevas propuestas. En pareja, complicidad y entusiasmo renovado.

Capricornio

Día clave para decisiones económicas o laborales. El Niño Prodigio destaca tu madurez y perseverancia, que empiezan a dar resultados.

Acuario

Inicio de semana con ideas innovadoras. Cambios internos positivos y nuevas perspectivas. Una charla importante abre caminos en el amor.

Piscis

Alta sensibilidad e intuición. Ideal para actividades creativas o espirituales. En vínculos afectivos, prima la comprensión y la calma.