Astrología del Zodiaco: qué personaje de Bridgerton sos, según tu signo

Sus amores, conflictos y desafíos están teñidos por las influencias planetarias que moldean sus personalidades y destinos. Sumergirse en sus historias es adentrarse en un fascinante mundo donde la astrología se hace visible.

BRIDGERTON Netflix

Personajes de Bridgerton, según el Signo Zodiacal

Aries y Benedict Bridgerton

Aventurero e independiente, este personaje encarna las cualidades principales de este signo. Ansioso por descubrir el mundo y encontrarse a sí mismo, desafía las convenciones y escapa de la vida que se espera de él. Rebelde y curioso, no se deja atar por nadie y explora su creatividad sin ataduras. Su naturaleza divertida lo impulsa a buscar nuevas experiencias, tal como haría un auténtico Aries.

Tauro y Anthony Bridgerton

Como el hermano mayor responsable de los Bridgerton, Anthony personifica la tenacidad y dedicación características del taurino. Ambicioso y laborioso, se entrega por completo a su familia, sin defraudar a sus seres queridos. Detrás de su apariencia seria, se esconde un romántico que expresa su amor intensamente, revelando su lado emocional y sensible propio de Tauro.

Géminis y Penelope Featherington

Lady Whistledown cumple con todas las características de Géminis. Con su doble personalidad y curiosidad insaciable, Penelope está al tanto de todos los rumores de la alta sociedad, publicándolos bajo un seudónimo. Sociable y divertida, disfruta rodeada de gente, pero también valora su tiempo a solas. Posee la dualidad y adaptabilidad geminianas, creando un ambiente acogedor para todos.

Cáncer y Violet Bridgerton

La maternal Violet es la viva imagen del signo Cancer. Dulce y sensible, su mayor prioridad es proteger y hacer felices a los suyos. Es el hombro reconfortante donde buscar consuelo, ofreciendo un cálido abrazo en los momentos difíciles. Con su intuición, comprende a su familia sin necesidad de palabras, demostrando su profundo vínculo emocional.

Leo y la Reina Charlotte

La extravagante Reina Charlotte posee todas las cualidades de una representante de Leo. Con sus atuendos llamativos y presencia imponente, siempre se encuentra en el centro de atención. Líder nata, maneja la sociedad con elegancia, siendo admirada por todos. Aunque a veces puede mostrarse aburrida por quienes carecen de rango, su naturaleza leonina la impulsa a organizar las mejores fiestas.

Virgo y Lady Danbury

Lady Danbury personifica la determinación, inteligencia y disciplina propias de Virgo. Como la reina en las sombras, toma decisiones firmes e inamovibles, siendo leal a su círculo cercano. Aunque pueda parecer dura, en el fondo es sociable y amable, revelando su lado más humano. Terca y metódica, no descansará hasta conseguir sus objetivos, demostrando su tenacidad virginiana.

Libra y Kate Sharma

Kate lucha constantemente por mantener el equilibrio entre su mente y corazón, un rasgo distintivo de Libra. Aunque proyecta una imagen dura e independiente, en su interior late un corazón romántico que anhela el amor verdadero. Su misión es ayudar a los demás a alcanzar la felicidad y la armonía, pero a menudo se olvida de su propio bienestar. Exigente y cautelosa, no se deja seducir fácilmente, pero termina cayendo en las redes del amor de manera inesperada.

Escorpio y Simon Basset

Simon es el personaje más apasionado y misterioso, encarnando la intensidad de Escorpio. Necesita mantener el control en todo momento y ser quien tiene la razón, ocultando sus verdaderas emociones bajo una apariencia fría. Sin embargo, en su interior arde un fuego emocional y pasional, marcado por los dramas de su pasado. Aunque intenta ser fiel a sus principios, su corazón escorpiano termina guiando sus acciones.

Sagitario y Colin Bridgerton

El optimista y divertido Colin representa el espíritu aventurero de Sagitario. Viajar, explorar nuevos horizontes y salir de su zona de confort, son sus pasiones, rehuyendo los compromisos que puedan atarlo. Es un signo directo y honesto, sin temor a expresar lo que piensa, excepto cuando se trata de asuntos amorosos, donde su timidez sale a la luz. Aun así, cuando tiene claros sus sentimientos, no duda en arriesgarlo todo, aunque sepa que puede salir mal.

Capricornio y Francesca Bridgerton

Reservada y discreta, Francesca encarna la elegancia y sutileza de Capricornio. No le gusta hablar abiertamente de sus emociones y mantiene una actitud tranquila y serena. Inteligente y amante de la música, no permite que nadie decida por ella. En el terreno romántico, le cuesta abrirse y puede parecer fría o carente de sentimientos, pero en realidad es muy observadora y no se entregará hasta estar segura de que su interés lo merece.

Acuario y Eloise Bridgerton

Eloise es la personificación de la independencia y libertad acuarianas. No le importa desafiar las normas sociales ni buscar una pareja convencional, prefiriendo estar sola antes que comprometerse por obligación. Disfruta de la lectura, el tiempo a solas y su propia compañía, eligiendo su camino sin ataduras. Como auténtica Acuario, valora profundamente la amistad y se sentiría devastada ante una traición, incluso más que por un desamor.

Piscis y Daphne Bridgerton

Para Daphne, el amor es la fuerza motriz de su existencia, reflejando el romanticismo pisciano. Sueña con encontrar a su alma gemela y ser feliz a su lado para siempre. No teme expresar sus sentimientos abiertamente y mostrar su lado más cariñoso y compasivo. Sin embargo, como toda Piscis, su relación no estará exenta de drama y desafíos, ya que tiende a añadir un toque de intensidad emocional a su vida.