Astrología del Zodiaco: los signos que pueden afectar a tu salud mental

Desde la intensidad de los signos de agua hasta la determinación de los signos de tierra, la astrología ofrece un prisma a través del cual algunos buscan entender mejor sus procesos mentales.

Llorar Algunos creen que la posición de los planetas al momento del nacimiento puede tener un impacto en la psique. Pexels

Los Signos Zodiacales que pueden afectar a tu salud mental

Leo

La necesidad imperante de dependencia emocional y control define a los Leo en sus relaciones. Establecen lazos con aquellos que presentan carencias personales o afectivas que pueden manipular a su favor. Una vez que la otra persona queda atrapada en sus redes, esperan que satisfaga todas sus necesidades, recurriendo a estrategias como la manipulación emocional para lograrlo.

Los celos son fundamentales para los Leo, ya que perciben a los demás como su propiedad. Buscan que sus "víctimas" se relacionen exclusivamente con ellos, y el temor al abandono, impulsado por su inseguridad, los lleva a utilizar cualquier artimaña para retener a quienes necesitan a su lado.

Géminis

La egocentricidad impregna la actitud de los Géminis, ya que solo les importa lo relacionado con sus propios planes y objetivos. Si algo no forma parte de su campo de acción, simplemente no existe para ellos, ya que su atención no se extiende más allá de su propio mundo.

Además, el paternalismo falso es un rasgo común en estas personas, que a menudo se consideran "superiores" al resto. Desde esta percepción equivocada, ejercen control bajo la supuesta intención de ayudar a los demás, creyendo que estos necesitan su orientación, experiencia y supervisión.

Llorar La astrología ofrece un prisma a través del cual algunos buscan entender mejor sus procesos mentales. Pexels

Escorpio

El afán de control se presenta como una necesidad primordial en los Escorpio, brindándoles una sensación de tranquilidad. Los cambios o eventos inesperados generan temor y un elevado nivel de estrés. En situaciones donde no logran controlar su entorno y las personas que lo conforman, experimentan una intensa ansiedad.

La tendencia hacia el egoísmo es otra característica distintiva en los Escorpio, ya que su enfoque se centra exclusivamente en ellos mismos y en satisfacer sus necesidades personales. Les resulta indiferente los sentimientos y deseos de los demás, mostrando poca consideración hacia ellos. Esta actitud los lleva a jugar con las emociones de los demás, ya que les resulta difícil ponerse en el lugar de las personas que los rodean.