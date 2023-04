Astrología: cuáles son los tres signos del zodiaco más arriesgados con su vestimenta.

La astrología del zodiaco anteriormente había identificado cuáles son los signos que más cuidan su estética y, en esta ocasión, siguiendo con el tópico de la moda, demostró quiénes son las personas que utilizan outfits más arriesgados y no tienen miedo a probar.

Por eso, los expertos en el horóscopo occidental, dieron a conocer los tres signos zodiacales con más valentía a la hora de definir su ropa y son más arriesgados para vestirse.

Los Signos Zodiacales más arriesgados con su vestimenta

Leo

A los que integran el signo de Leo nadie debe decirles como vestirse, sino que, todo lo contrario: ellos son los que buscan imponer modas y no quieren seguir a nadie para encontrar su look. Son fanáticos de sus propias prendas y siempre estarán listos para un acontecimiento especial. No tiene miedo en llamar la atención ni ser el centro de las reuniones, ya que son atrevidos y les encanta ponerse colores divertidos o estampados.

Libra

Los de Libra poseen un estilo muy marcado en donde la belleza es protagonista y refleja su personalidad. Apuestan siempre a lo equilibrado con un toque de glamur, sabiendo encontrar los momentos para utilizar prendas clásicas y en otras ocasiones ingeniosas y creativas. Cuentan con un toque romántico y suave que se destaca en cualquier lado al que asisten. Aman lucir marcas caras y lujosas.

Tauro

Por último, encontramos a los que integran el signo de Tauro. Poseen un costado materialista y aman las cosas de calidad. No tienen problema en invertir una importante suma de dinero para estar satisfechos con su look. Si bien para ellos menos es más y prefieren optar por lo básico, todo debe ser de alta gama y calidad.