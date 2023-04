En esta ocasión, se conocerán cuáles son los signos que no tendrán una buena época desde lo económico y deberán sacar afuera sus ahorros para pagar algunas cuentas.

Los signos de la Astrología Oriental que podrían perder dinero este fin de semana

Caballo

Integran este signo los nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014. Se dice que podrán perder dinero en estos días porque deberán afrontar complicados gastos de última hora y no les será sencillo adquirir un préstamo para solventarlo. Asimismo, tienen que tener cuidado con las inversiones y no ser muy impulsivos.

Serpiente

Otro de los que pueden tener días complicados en cuanto al dinero son quienes nacieron en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025. Esto sucederá, en gran parte, porque deberán hacerle frente a malas decisiones que están tomando a la hora de invertir. Asimismo, es posible que sufran estafas y pierdan el poco dinero que habían ahorrado.

Rata

Por último encontramos a los nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 y 2020. Son personas que sufrirán desde lo económico y deberán ser muy cuidadosos con sus finanzas. Esto será porque deberán caer en gastos que no tienen previstos y, para solventarlos, no deberán gastar más de la cuenta en cosas que no necesitan.