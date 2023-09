"Under the Waves", una increíble y claustrofóbica historia submarina

Si hay una compañía que sabe hacer aventuras narrativas interesantes es sin lugar a dudas Quantic Dream, solo hay que recordar que en años pasados tuvimos la suerte de jugar grandes obras como Heavy Rain o Detroit: Become Human Pero esta vez estamos frente a un nuevo lanzamiento de su sello Spotlight que llega para proponernos experiencias más independientes, las cuales nada tienen que envidiarle a sus grandes producciones. Hoy hablaremos del más reciente desarrollo llamado Under the Waves, que ya pudimos jugar completo y te contamos todas las sensaciones que tuvimos en las profundidades del mar .

Under the Waves, el más reciente desarrollo de Parallel Studio.

Under the Waves - Imagen 2

Para todos los que no estén familiarizados con el estudio desarrollador: estamos frente a juego que basa su desarrollo un 90% en su narrativa y lo hace a la perfección. Es increíble como comienza con un planteo muy sutil donde explorar el océano es realmente encantador, podremos tomar fotos de los peces, recoger algas y reparar tuberías, pero a medida que el juego avanza la terrible historia de Stan comienza a tomar protagonismo y esos silencios del profundo mar terminan convirtiéndose en un ancla enorme para nuestro personaje.

El juego se desarrolla por días donde iremos recibiendo encargos desde una radio la que nos solicitara diferentes tareas a realizar y es en ese momento, luego de haber descansado un poco y haber pasado por un café en nuestra base submarina, que saldremos a recorrer las profundidades marinas. Esto lo vamos a poder realizar buceando y controlando nuestro oxígeno o mediante Moon, un pequeño submarino, que será de suma utilidad para recorrer largas distancias.

A diferencia de otros juegos de Quantic Dream, en Under the Waves tendremos la posibilidad de movernos libremente por el mar en búsqueda de aviones hundidos o cajas abandonadas, de las cuales podremos recolectar materiales y planos de fabricación que nos serán útiles para craftear diferentes accesorios, como tubos de oxigeno, cajas de reparación o combustible para nuestro submarino, entre varios artículos que descubrirán al avanzar en la historia.

Under the Waves - Imagen 4 Tendremos la posibilidad de movernos libremente por el mar.

Otra de las ventajas con las que contaremos será la posibilidad de utilizar un radar que nos indicará la distancia de algunos puntos importantes para que nos ubiquemos dentro del entorno, ya que al disponer de un escenario tan vertical no sería nada difícil perderse y quedarse sin oxígeno a mitad de camino.

El juego la verdad que no nos plantea un desafío complejo en cuanto a mecánicas, tal vez nos presenta algún que otro desafío con un puzzle para poder abrir una puerta o conectar un sistema de oxígeno, pero nada que con dedicarle unos minutos no podamos resolver. Está clarísimo que su objetivo principal era crear una historia atrapante y que podamos disfrutar por complejo en sus 8 horas aproximadas de duración.

Under the Waves - Imagen 5 Un excelente trabajo que se acompaña por un soundtrack magnífico.

Desde su parte técnica se puede resaltar el increíble trabajo de arte realizado, no solo con la fauna marina que rodea constantemente a nuestro personaje, también todo el entorno marino que brilla de detalles por donde se lo mire y no lo hace para nada repetitivo o vacío, al contrario, logra darle vida de una manera asombrosa. Un excelente trabajo que se acompaña por un soundtrack magnífico para que salir a recorrer las profundidades sea un momento de relax constante.

El juego se lanzó para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S y PC. Pudimos jugar en su versión de PS5 y solo encontramos algunos problemas en la actualización de objetivos en el mapa y en algún momento donde recargamos nuestra barra de oxígeno y seguía sin actualizarse, nada que realmente afecte al progreso del juego, pero serán detalles que seguramente se solucionen con algún parche.

De todas formas no hay manera de opacar la experiencia que vivimos jugando Under the Waves. Tal vez no es un juego que se adapte a todo tipo de públicos, pero no estamos hablando de una una película interactiva, en este juego la exploración se premia de una manera muy particular, acompañando a la trama y haciéndonos partícipes de una historia en continua evolución que dejará sorprendidos a más de uno.