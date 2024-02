Una explosión de color y sonido: la experiencia única de Ultros

Febrero es de esos meses donde la industria no nos da respiro. Muchos juegos de sagas enormes están a punto de ver la luz y por supuesto en C5N tendrán toda la cobertura , pero para los que vengan siguiendo nuestras reseñas de gaming sabran que aquí siempre hay lugar para grandes joyas de la industria independiente y en un mes tan cargado era imposible dejar afuera a Ultros. La obra psicodélica del estudio Hadoqueya ya está disponible en Playstation y PC , y en esta reseña te invitamos a ingresar a su extraño mundo para contarte todo lo que te vas a encontrar.

Si luego de leer lo que podría ser su historia siguen intentando comprenderla, así estuve yo un tiempo largo mientras me adentraba en sus escenarios ultra llamativos y con una estética muy particular en la que luego profundizaremos. Pero el juego es así, a cuenta gotas nos irá contando parte de su historia y nosotros creeremos que entendemos de lo que nos está hablando, aunque la duda siempre estará presente. Se nota que algún viaje cósmico inspiró a sus desarrolladores pero les aseguro que tanto interrogante solo hará que no puedas dejar de jugarlo.

Ultros - Imagen 3 Se nota que algún viaje cósmico inspiró a sus desarrolladores.

Ultros es un metroidvania, pero no uno más. Yo también estoy un tanto cansado de ver este género presente en los juegos indies, pero esta vez la premisa es un tanto diferente. Nuestra protagonista en sus primeros pasos conseguirá una espada y con ella tendremos que ir abriéndonos paso eliminando enemigos en un amplio mapa que iremos develando, hasta toparnos con un Shamal. Estos son los enemigos principales que tendremos que combatir si queremos escapar de esta nave, pero esto no termina acá.

Cada vez que acabemos con un Shamal, el ciclo se reiniciará por lo que tendremos que volver a comenzar y perderemos todo nuestro progreso. Pero lo bueno es que ciertas cosas permanecen para que avanzar en la historia no sea tan tortuoso y todo dependerá de nuestra habilidades y la agilidad que tendremos a la hora de cazar ya que la metodología en la mejora de nuestro personaje consiste en un árbol de habilidades y el consumo de nutrientes.

Ultros - Imagen 4 Nuestra protagonista conseguirá una espada y con ella tendremos que ir abriéndonos paso.

Cada vez que eliminemos un enemigo este dejará caer parte de sus entrañas, las cuales tendremos que consumir para conseguir diferentes nutrientes que nos serán útiles para desbloquear habilidades. Este sistema de caza que nos ofrece el juego nos da la posibilidad de alternar un parry con diferentes ataques para conseguir mejores consumibles, lo que da por resultado, más nutrientes y aceleración de progresión. Pero estas habilidades solo podrán quedar fijadas en el árbol una vez reiniciado el ciclo si tenemos otros elementos que encontrarán en la historia.

Otra mecánica muy divertida que tiene el juego es la capacidad de plantar diferentes semillas que harán crecer árboles que nos facilitaran el acceso a diferentes áreas. Y esto si será esencial para nuestro progreso, ya que todo lo que plantemos ahí estará al reiniciar el bucle para facilitarnos la tarea de llegar a diferentes áreas de forma más veloz en nuestra proxima incursion, algo similar a lo que sucede con los atajos en Dark Souls.

Ultros - Imagen 5 Resaltan los colores llamativos y las formas curvas.

También tendremos a disposición una herramienta llamada “extractor” que obtendremos cada vez que eliminemos un Shamal, y esta será necesaria para acceder a diferentes zonas, no solo permitiendo el backtracking, si no que nos permitirá avanzar en la aventura.

Todos estos elementos hacen a “Ultros” un juego un tanto diferente de los metroidvania que encontramos todos los meses, pero si por algo realmente se diferencia es por su apartado artístico.

En este caso “Ultros” se caracteriza por tener un increíble diseño, como el alocado pop-psicodélico musical de los años 60, donde resaltan esos colores llamativos, las formas curvas y una tipografía un tanto líquidas con la que están narrados todos los menús y diálogos. Pero lo más llamativo de todo es que de una manera muy vibrante y colorida, representa un mundo alienígena muy hostil, por eso me gustaría decir que es “El juego más colorido y más oscuro que jugué hasta la fecha”.

Ultros - Imagen 6 Una experiencia muy llevadera y gratificante.

Por otro lado, su música es fundamental para hacer de este un combo realmente explosivo. En una entrevista, Oscar "Ratvader" Rydelius, el músico detrás de este increíble experimento musical, confesó que la inspiración le surgió de su primer viaje a la india, donde el mix entre colores y cultura le permitieron crear un sonido único e inmersivo para todos los jugadores.

Es por muchas de estas razones que “Ultros” es una gran experiencia para todos los que buscan algo diferente y con una estética que quede en sus retinas para siempre. El juego consta de tres diferentes finales, por lo que la rejugabilidad es amplia y teniendo en cuenta que no es muy difícil, la experiencia puede ser muy llevadera y gratificante.