TikTok tendrá videos horizontales y calienta la competencia con YouTube.

Esta novedad no está disponible aún para todos los usuarios, sino que está siendo probada en algunos perfiles seleccionados. La nueva característica incluye cambios como una barra de reproducción en la que se indica al usuario el tiempo que queda por reproducir en el video, un botón de pausa y otro de configuración de la velocidad de reproducción.

Otros botones como los likes, comentarios, guardados y compartidos, conservan su ubicación.

La implementación, según señalaron desde la compañía desarrolladora, permitirá a los creadores de contenido "aprovechar más sus posibilidades creativas". Junto a otros cambios recientes como la extensión de la duración de los videos a 10 minutos, TikTok le disputa a YouTube el trono de las redes sociales de videos.

El lanzamiento oficial para todos los usuarios todavía no tiene fecha, pero se espera que sea en 2023. Pese a que no está activo para todos los perfiles, quienes no puedan crear contenido en formato horizontal sí podrán ver videos en este formato tanto en la sección "Para ti", como en la de perfiles seguidos.

Además, la red social prepara otras revolucionarias funciones como e-commerce, la creación de juegos móviles y la creación de una plataforma que permita escuchar música a los usuarios.