Summer Game Fest: cómo es por dentro uno de los eventos más importantes del gaming

Como es costumbre Geoff Keighley , host y creador del evento, se presenta sobre el escenario para prometernos una gran tarde repleta de novedades y como apertura nos presentó dos platos fuertes. Comenzando con Prince of Persia: The Lost Crown , un nuevo juego en 2D que llegará a consolas y PC el 18 de enero de 2024 junto al tan esperado gameplay de Mortal Kombat 1 .

Esta vez Warner nos dejó ver, en un trailer de aproximadamente 4 minutos, su brutal desempeño en combate seguido de las tan esperadas fatalities, momento en el que por primera vez el público se levantó de sus asientos para festejar este gran lanzamiento.

Luego de dos esperados anuncios las aguas se calmaron y Keighley trajo a escena algunos anuncios como la colaboración de Street Fighter VI con “Exorpimal” y un nuevo trailer de “Path of Exile II”. En el momento donde el público comenzaba a bajar las expectativas, un anuncio tan simple como un nuevo personaje para “Dead by Daylight” hizo encender las cámaras de todos los teléfonos del Youtube Teather para registrar el ingreso al escenario de Nicolas Cage, quien realizará una colaboración con el juego de Behaviour Interactive.

Dead by Daylight: Nicolas Cage | Teaser

Luego del fervor de ver a Nick,, el evento continuó con el avance de la tercera temporada de The Witcher, seguido de un nuevo roguelike llamado “Witchfire”. Pero tocaba nuevamente un anuncio que llamó la atención de todos los presentes, Sega presenta un nuevo juego de Sonic en 2D que lleva por nombre Sonic Superstars y aún no tiene fecha de lanzamiento.

Sonic Superstars - Announce Trailer

Honkai: Star Rail, el juego gratuito de los creadores de Genshin Impact, aparece para anunciar su llegada a Playstation a finales de año, mientras que el increíble Lies of P anuncia con nuevo trailer la llegada de una beta gratuita para Playstation, Xbox y PC. Pero como venía ocurriendo en los anteriores bloques, cada dos anuncios pequeños, el tercero suele ser más explosivo y es aquí donde Bandai anuncia Sandland. Un nuevo juego del creador de Dragon Ball que dejó la expectativa muy alta para todos los que esperaban un nuevo Blue Dragon.

SAND LAND — Game Announcement Trailer

Los juegos medievales se hacen presente en el evento con Throne & Liberty y Warhaven, dos alternativas gratuitas que se ven alucinantes pero aún se encuentran en desarrollo. Pero minutos después Sam Lake entra en escena para presentar el primer gameplay del esperadísimo Alan Wake 2 que se ve increíble y es ovacionado por el público.

Otro que apareció para llevarse los aplausos fue Warhammer 40.000: Spacemarine Marine 2 que deja su modo estratégico para centrarse 100% en la acción en un juego cooperativo hasta 3 jugadores que promete ser una de las sorpresas del año, y para relajar el entusiasmo se anuncia Yes, Your Grace, el primer juego indie que se presenta en el evento y dará lugar a uno de los más esperados: Spider-Man 2. Y es Bryan Intihar quien ingresa para develar la portada del juego y la esperada fecha de lanzamiento que será el 20 de octubre exclusivamente en Playstation 5.

Spider-Man 2 - Release Date Teaser Trailer | Summer Game Fest 2023

Ya pasada la primer hora del Summer Game Fest, el evento comenzaba a perder fuerzas junto a la llegada de un juego del Señor de los Anillos llamado Return to Moria. Luego el polémico juego que bebe absolutamente todo de Pokemon pero un poco más agresivo, Palword, confirma su lanzamiento para enero de 2024. Final Fantasy VII Ever Crisis presenta un nuevo trailer y anuncia su registro para la beta cerrada tanto en Android como en iOS. Banshers: Ghost of New Eden se presenta como el nuevo juego del estudio DontNod que abandona su clásico estilo de desarrollos. Y el golpe sobre la mesa esta vez lo daría Like a Dragon Gaiden, una nueva entrega de Like a Dragon donde podemos apreciar parte de su gameplay que se asimila mucho a lo ya visto en Yakuza.

Like a Dragon Gaiden | Gameplay Reveal Trailer

Cuando pensamos que los juegos medievales habían acabado llega King Arthur para debutar con su primer trailer y dejar una buena impresion en la audiencia, cosa que no haría Star Trek: Infinite con un teaser donde literalmente no pudimos ver nada, solo que su anuncio real será el 16 de Junio, una verdadera decepción. Mientras recorremos los últimos minutos del evento se hace presente otra adaptación de los videojuegos al live action con Twisted Metal y un breve clip con un tono humorístico que nos da un pequeño adelanto de lo que será esta nueva serie.

Lo bueno de los indies es que siempre hay alguno que sorprende y en este caso fue Lysfanga: The Time Shift Warrior quien con un sutil aspecto pastel esconde un juego de acción que promete muchísimo. Y de la sutileza pasamos sin escalas a un juego de acción donde EA apuesta fuertemente sus fichas llamado Immortals of Aveum, que se presenta como un shooter mágico.

El telón comenzaba a caer cuando Fortnite, infaltable en todo evento de gaming, dijo presente una vez más para presentarnos su próximo evento Wilds, el que incluirá dinosaurios y una espesa jungla que buscará revolucionar el juego.

Pero el cierre con broche de oro se lo llevó Final Fantasy VII Rebirth. El juego de Square Enix se luce una vez y hacen la presentación de Red XIII y Yuffie como personajes jugables. Un gran cierre para una tarde que nos dejó altos y bajos, pero podemos decir que fue un show acorde a las expectativas. ¿Esperábamos un poco más? Por supuesto, pero aún tenemos varias entregas de Summer Game Fest para revelar las sorpresas que se hagan presente bajo el sol de California.