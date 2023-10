Si hay un personaje del mundo de los superhéroes conocido por todo el mundo, sin duda es Spider-Man. En el mundo de los videojuegos, el arácnido ha participado en innumerables entregas, pero uno de sus lanzamientos más destacados fue cuando la franquicia cayó en manos de Insomniac, quien lanzó "Spider-Man" para PlayStation 4 en el año 2018. El juego fue un éxito tan rotundo que el estudio se aventuró a crear un spin-off, lanzando en 2020 "Spider-Man: Miles Morales". Pero eso no sería todo, el próximo 20 de octubre de 2023 se lanzará "Spider-Man 2", y en C5N, ya hemos tenido acceso al juego completo. En el siguiente análisis, te contaremos si esta tercera entrega está a la altura de las expectativas.

Imagen 2 - Spiderman 2

Esta historia tiene un complemento muy importante, y es que une sus dos anteriores juegos, por lo que nosotros seremos ambos Spider-Man, tanto Peter Parker como Miles Morales. Ambos están en su punto máximo como superhéroes, pero convivir con su vida personal no es nada sencillo. Miles no encuentra tiempo para terminar su ensayo universitario, mientras que Peter se ve envuelto en enormes deudas para salvar la casa de su tía May.