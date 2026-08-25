Alerta por un posible "apagón mundial" el día del estreno del GTA VI: cuándo sale a la venta y cuánto cuesta

El famoso videojuego llegará el 19 de noviembre y la expectativa es tal que algunos trabajadores ya anticipan ausencias para dedicarle el día completo.

Alertan por un posible "apagón mundial" el día del estreno del GTA VI: cuándo sale a la venta y cuánto cuesta

El estreno de Grand Theft Auto (GTA) VI promete trascender el mundo de los videojuegos. La llegada del título de Rockstar Games , prevista para el 19 de noviembre de 2026 , ya genera preocupación por un posible “apagón mundial” provocado por la cantidad de personas que planean tomarse el día para jugar, faltar a sus trabajos, ausentarse de clases o postergar otras responsabilidades.

Qué funciones hay que activar en Android para evitar un problema grande por si te roban el celular

La expectativa es consecuencia de una espera que ya lleva más de una década. GTA V salió en septiembre de 2013 , por lo que habrán pasado más de 13 años entre una entrega principal y la siguiente. Take-Two Interactive, la compañía propietaria de Rockstar, señaló que el desarrollo de GTA VI comenzó formalmente en 2020, después del lanzamiento de Red Dead Redemption 2, aunque los trabajos preliminares se remontan a años anteriores.

La magnitud de la expectativa también aparece reflejada en las proyecciones económicas. El banco de inversión Piper Sandler estimó que el juego podría superar los 45 millones de copias vendidas durante su lanzamiento , con una proyección cercana a los 46 millones. El cálculo fue elaborado a partir del tráfico y la actividad registrada en la comunidad de GTA VI en Reddit y de su comparación con otros grandes lanzamientos.

El fenómeno ya comenzó a impactar en el mundo laboral. La empresa estadounidense Burger Motorsports anunció que suspenderá sus operaciones el 19 de noviembre debido a la cantidad de empleados que habían solicitado ausentarse para jugar. La compañía justificó la decisión por los conflictos de agenda generados alrededor del lanzamiento y anunció una pausa operativa durante toda la jornada.

El caso alimentó la idea de que el lanzamiento podría provocar una ola de ausencias laborales a escala internacional. Incluso una unidad del Ejército de Estados Unidos, en Fort Stewart, Georgia, difundió una propuesta para ofrecer un permiso de cuatro días a soldados que se reincorporen al servicio, con GTA VI como uno de los incentivos mencionados.

El impacto potencial no se limita a las empresas. La fecha de lanzamiento cae un jueves, por lo que miles de jugadores podrían optar por utilizar días de vacaciones, pedir licencias o directamente reorganizar sus obligaciones para tener varias horas disponibles frente a la consola.

El 27 de agosto, Netflix mostrará una mirada extendida de GTA VI

El 27 de agosto se estrenará en Netflix el especial “Grand Theft Auto VI: Una mirada extendida”, que permitirá conocer más detalles del esperado videojuego. La propia plataforma confirmó la fecha y presenta el contenido como una mirada ampliada a la próxima evolución de la saga.

Rockstar también confirmó el especial en sus canales oficiales y anticipó que la presentación llegará antes de la publicación del material en sus plataformas.

Cuánto cuesta GTA VI en PlayStation y Xbox

En PlayStation 5, la tienda oficial ofrece la edición estándar de GTA VI a u$s79,99, mientras que la Ultimate Edition cuesta u$s99,99. Ambas incluyen contenidos adicionales asociados a la reserva y un mes de GTA+.

En Xbox Series X|S, la tienda oficial argentina muestra la edición estándar a $113.299 y la Ultimate Edition a $141.990, precios expresados en pesos argentinos y sujetos a las condiciones e impuestos correspondientes.