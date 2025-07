Puso sus apuntes en Chat GPT y pidió que le armara un examen: el resultado fue sorprendente

La usuaria @mami_monomarental no se quedó atrás y se volvió viral tras publicar un video en el cual mostraba cómo la IA la ayudaba para preparar un examen. En la publicación de 2024, que superó las 200 mil visualizaciones, explica que, como "no me da tiempo a leerme todos los apuntes", decidió pedirle una mano al Chat GPT.