Rebajas de Steam: tres videojuegos con descuentos imperdibles

Además, a finales de noviembre se suma el Black Friday, que consta de algunos días puntuales en los que las marcan aprovechan para ofrecer a los usuarios y consumidores tentadoras ofertas.

Por último, sumado a estas dos rebajas extra, Steam es conocida por ser la plataforma donde los desarrolladores de apps suben sus creaciones para que los usuarios las adquieran a un precio conveniente.

¿Cuáles son los tres videojuegos con descuentos imperdibles que podrás encontrar en Steam Argentina? Te contamos.

Hasta el 29 de noviembre, y con el 67% de descuento, vas a poder sumergirte en una nueva aventura en un gran y exótico mundo a tan solo $659,67 + impuestos.

¡Encontrate con imponentes enemigos y enfrentate a desafiantes acertijos a lo largo de tu aventura mientras revelas el destino de Ori!

Ori and the Will of the Wisps - E3 2018 - Tráiler en español