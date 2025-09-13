13 de septiembre de 2025 Inicio
Quién es la nueva persona más rica del mundo: destronó a Elon Musk

Su patrimonio creció tras un repunte histórico de su empresa. Su éxito lo llevó a tener una enorme cantidad de dinero.

Por
Su nombre encabeza el selecto grupo de empresarios que moldean el futuro de la inteligencia artificial y la computación en la nube

El ranking global de multimillonarios acaba de sumar un cambio histórico. Elon Musk, líder de Tesla y SpaceX, perdió el primer lugar luego de ser superado por un referente de la industria tecnológica que vio crecer su fortuna de manera inédita en pocos días.

El sorpresivo ascenso responde al impacto positivo de los últimos resultados financieros de su compañía, que dispararon el valor de sus acciones y marcaron un récord sin precedentes en Wall Street. Con este impulso, su patrimonio personal escaló a cifras que lo colocaron por encima de Musk, quien dominó la lista durante más de 300 días.

El protagonista de este hito es Larry Ellison, fundador de Oracle, que alcanzó una riqueza estimada en 393.000 millones de dólares. Su nombre ahora lidera el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, gracias al auge de la inteligencia artificial y a la creciente demanda de servicios en la nube que impulsaron a su empresa a un nuevo nivel.

Quién es Larry Ellison, la nueva persona más rica del mundo

Larry Ellison es uno de los empresarios más influyentes del sector tecnológico. Cofundó Oracle en 1977 luego de abandonar la universidad y actualmente ocupa el cargo de presidente y director de tecnología de la compañía. Su fortuna está estrechamente vinculada a las acciones de la firma, cuyo valor se disparó en los últimos meses por la creciente relevancia del negocio de infraestructura en la nube.

Más allá de su papel en Oracle, Ellison lleva un estilo de vida marcado por el lujo. Es dueño del 98% de la isla hawaiana de Lana’i, financia el prestigioso torneo de tenis Indian Wells en California y mantiene lazos cercanos con figuras políticas como Donald Trump. Incluso llegó a ser mencionado como potencial comprador de TikTok, aunque ese proyecto nunca se concretó.

Su liderazgo se consolidó en el último trimestre, cuando Oracle firmó contratos multimillonarios con gigantes como OpenAI, Amazon, Alphabet y Microsoft. Estos acuerdos no solo fortalecieron la posición de la compañía en el mercado, sino que también multiplicaron la riqueza personal de Ellison, registrando el mayor salto en un solo día en la historia del índice de Bloomberg.

