Quién es la nueva persona más rica del mundo: destronó a Elon Musk Su patrimonio creció tras un repunte histórico de su empresa. Su éxito lo llevó a tener una enorme cantidad de dinero. Por







Su nombre encabeza el selecto grupo de empresarios que moldean el futuro de la inteligencia artificial y la computación en la nube Bloomberg.com

El ranking global de multimillonarios acaba de sumar un cambio histórico. Elon Musk, líder de Tesla y SpaceX, perdió el primer lugar luego de ser superado por un referente de la industria tecnológica que vio crecer su fortuna de manera inédita en pocos días.

El sorpresivo ascenso responde al impacto positivo de los últimos resultados financieros de su compañía, que dispararon el valor de sus acciones y marcaron un récord sin precedentes en Wall Street. Con este impulso, su patrimonio personal escaló a cifras que lo colocaron por encima de Musk, quien dominó la lista durante más de 300 días.

El protagonista de este hito es Larry Ellison, fundador de Oracle, que alcanzó una riqueza estimada en 393.000 millones de dólares. Su nombre ahora lidera el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, gracias al auge de la inteligencia artificial y a la creciente demanda de servicios en la nube que impulsaron a su empresa a un nuevo nivel.

Larry Ellison

Quién es Larry Ellison, la nueva persona más rica del mundo Larry Ellison es uno de los empresarios más influyentes del sector tecnológico. Cofundó Oracle en 1977 luego de abandonar la universidad y actualmente ocupa el cargo de presidente y director de tecnología de la compañía. Su fortuna está estrechamente vinculada a las acciones de la firma, cuyo valor se disparó en los últimos meses por la creciente relevancia del negocio de infraestructura en la nube.