Qué es y cómo activar el "modo dólar" de WhatsApp

Entre las últimas novedades que se dieron a conocer sobre WhatsApp se encuentra una que llamó la atención. Se trata del "modo dólar". Esta particular opción estética se llevó las miradas por una modificación que permite a los usuarios transformar el icónico logo verde de esta aplicación en un símbolo que representa la moneda estadounidense, sin alterar sus funcionalidades esenciales..

Esta personalización, que no es una función nativa de WhatsApp , sino una modificación externa, generó gran interés entre los usuarios, especialmente quienes siguen las novedades del mundo financiero. El cambio se logra mediante el uso de Nova Launcher, una aplicación de terceros disponible para dispositivos Android, que permite modificar la apariencia de los iconos en la pantalla principal del smartphone.

Es importante destacar que, aunque esta modificación no es desarrollada por Meta (la empresa matriz de WhatsApp), su implementación no compromete la seguridad ni altera las funciones internas de la aplicación de mensajería. Sin embargo, los usuarios de iPhone no podrán acceder a esta opción de personalización debido a las limitaciones del sistema operativo iOS.

Seguridad Whatsapp 2.png Freepik

Qué es el "modo dólar" de WhatsApp

El "modo dólar" de WhatsApp es una personalización estética que permite cambiar el icono tradicional de la aplicación por uno que incorpora símbolos relacionados con el dólar estadounidense. Esta modificación es puramente visual y afecta únicamente al ícono de la app en la pantalla principal del dispositivo.

Esta opción de personalización no es una función oficial de WhatsApp, sino que se logra mediante el uso de Nova Launcher, una aplicación de terceros que permite modificar la interfaz de usuario en dispositivos Android. El "modo dólar" ganó popularidad entre los usuarios interesados en finanzas, quienes tienen una idea más para personalizar las aplicaciones de su dispositivo, y entre quienes gustan darle un toque distintivo a su pantalla de inicio.

Es importante aclarar que esta modificación no altera las funcionalidades internas de WhatsApp. Todos los aspectos de seguridad, privacidad y características de la aplicación permanecen intactos. El cambio es sólo cosmético y reversible en cualquier momento.

whatsapp dolar Freepik

Cómo activar el "modo dólar" de WhatsApp

Para activar el "modo dólar" en WhatsApp, hay que seguir estos pasos:

Descargar e instalar Nova Launcher desde la Play Store en un dispositivo Android.

Abrir Nova Launcher y configurarlo como la aplicación de inicio predeterminada del teléfono.

Buscar en Google una imagen del logo de WhatsApp que incluya símbolos alusivos al dólar. Hay que asegurarse de que la imagen esté en formato PNG con fondo transparente o crearlo usando herramientas de Inteligencia artificial.

En la pantalla principal, mantener presionado el ícono de WhatsApp durante unos segundos hasta que aparezca un menú flotante. Seleccionar "Editar".

Tocar nuevamente el logo de la aplicación, elegir "Aplicaciones" y luego "Fotos".

Localizar la imagen que se descargó previamente, ajustar su tamaño según sea necesario y presionar "Listo".

En caso de que se quiera volver a la estética anterior, sólo hay que desinstalar Nova Launcher. Esto restaurará automáticamente todos los iconos a su apariencia original. Es importante recordar que esta personalización solo está disponible para usuarios de Android. Los propietarios de dispositivos iPhone no tienen acceso a esta opción debido a las restricciones del sistema operativo iOS.