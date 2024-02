Probamos el Final Fantasy VII Rebirth: cómo es uno de los juegos más esperados

En C5N somos afortunados, no lo podemos negar. Tener la posibilidad de viajar a Los Ángeles para probar Final Fantasy VII Rebirth no es algo que se dé todos los días y tampoco tener presentes a Yoshinori Kitase y Naoki Hamaguchi, productor y director del juego. Un verdadero lujo mientras probamos esta segunda parte del remake de uno de los juegos mejor valorados en la industria, que llegará el próximo 29 de febrero .

Unos días antes, sabiendo que iba a probar esta segunda entrega de la mano de Square Enix Latinoamérica, volví a jugar algunos segmentos de “Final Fantasy VII Remake” lanzado en el año 2020, esta primer entrega me había sorprendido gratamente al jugarla pero he de admitir que los primeros minutos estando al mando de Rebirth se notaba que Square Enix había puesto un esfuerzo extraordinario para traernos una entrega a la altura en este nuevo juego.

Durante la sesión pude jugar los dos primeros capítulos de la historia donde reviviremos los recuerdos de Cloud Strife en Nibelheim y su encuentro con Sephiroth, así como el paso del grupo por Kalm. Lo que me impresionó del paso por las ciudades, fuera de la calidad artística con la que cada una está diseñada, es como se siente un entorno vivo, con NPCs realizando diferentes actividades y conversaciones interesantes que añaden profundidad al mundo.

FF VII R - Imagen 3 Es para destacar cómo Final Fantasy VII Rebirth plantea las relaciones entre sus personajes.

Y ya que hablamos sobre los detalles principales del juego, es para destacar cómo Final Fantasy VII Rebirth plantea las relaciones entre sus personajes, permitiéndonos dialogar con ellos mientras seleccionamos qué respuesta dar y profundizando mucho más en contextos de la historia que en su entrega original tenían un poco menos de sentido. Por esta razón considero que es un gran agregado para todos los fanáticos de la saga, aunque si sos un jugador más casual tal vez te puede dar pereza tanto diálogo.

Pero no se preocupen que esto no se queda solo en diálogos y en una historia más que atrapante, la acción sigue estando muy presente y con un sistema de combate similar al de su anterior entrega, solo que en este el parry es parte fundamental a la hora de enfrentar una batalla. Podremos enfrentar los combates atacando de forma desprevenida a los enemigos para ganar cierta ventaja al igual que deberemos atacar estratégicamente si el combate lo realizaremos por tierra o por aire, dependiendo la criatura, lo que le da mayor verticalidad a los combates. Otro detalle muy divertido es la sinergia que encontraremos con otros personajes, ya que según quien nos acompañe, al luchar iremos llenando una barra de ataque sincronizado que nos permitirá realizar ataques únicos.

FF VII R - Imagen 4 Una barra de ataque sincronizado nos permitirá realizar ataques únicos.

Otro factor importante del juego, que pudimos descubrir en el segundo capítulo, es el gran mundo abierto de Gaia que dará una enorme libertad de exploración, mientras recorremos sus extensos terrenos, recolectando objetos, eliminando enemigos, y mejorando las propiedades de nuestro team. Esto lo podemos hacer corriendo para detenernos en los detalles, o por supuesto con la opción más divertida de todas que es a lomo de un chocobo que nos permitirá transportarnos mucho más rápido.

Muchas veces cuando hablamos de grandes escenarios, tendemos a pensar que pueden ser zonas vacías o que carezcan de detalles de escenografía pero en este caso sentí todo lo contrario. No solamente el sentido de la exploración lleva a que el jugador sienta un progreso continuo y lo motive aún más a investigar zonas que no forman parte de su misión principal, si no que la cantidad de enemigos, misterios y mazmorras a resolver están ahí afuera y encontrarlas para maximizar el potencial de nuestro personaje es gratamente satisfactorio.

FF VII R - Imagen 5 Su desarrollo técnico sigue siendo una maravilla.

No está demás hablar sobre su apartado técnico que sigue siendo una maravilla. Seguramente muchos están esperando un gran salto gráfico de su primera entrega, personalmente lo noté un poco mejor en cuanto a animaciones y expresiones faciales, pero dudo que muchos estén valorando estos detalles como un salto de calidad. Lo que sí pude visualizar es el popping en algunas escenas, mayormente durante algún recorrido del mundo abierto, pero nada que no se pueda solucionar antes de su lanzamiento.

Su banda sonora es otro plus que encontraremos, algo que seguro no sorprenda a nadie ya que la saga Final Fantasy nos tiene acostumbrados a una calidad orquestal brutal, y por supuesto esta segunda entrega no queda fuera, presentándonos notas musicales que acompañan de una forma espectacular cada uno de los momentos más relevantes.

FF VII R - Imagen 6 Diferentes actividades y conversaciones interesantes añaden profundidad al mundo.

En resumen, esta primera toma de contacto nos dejó con los dientes largos para todo lo que se viene. Final Fantasy VII Rebirth se presenta como una experiencia épica que podremos vivir el próximo 29 de Febrero en Playstation 5 y promete hacer mucho ruido para meterse entre los GOTY de este año. Si ustedes también quieren probarlo como nosotros, ya tienen una demo que pueden descargar totalmente gratis, únicamente en PS5.