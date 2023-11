El anime no es un género que me quede cómodo a la hora de analizar, porque sinceramente llegué muy tarde a esta rama de la animación, que tantos fanáticos tiene alrededor del mundo. Pero gracias a los videojuegos, fui entrando un poco más en contacto con algunas de las más famosas sagas, como es el caso de Naruto, un personaje muy particular que, gracias a sus increíbles juegos "Naruto: Ultimate Ninja Storm", pude empezar a descubrir parte de su historia y me pareció increíble. Ahora llega "Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections". ¿Vale o no la pena este nuevo título?

Si a eso le sumamos que el contenido fue mucho más acotado, sacando parte de las increíbles animaciones que tenían sus juegos originales y reemplazándolas por algunas imágenes estáticas y un simple texto, no puede salir muy bien. Pero después de este enorme pantallazo negro, y donde seguramente te estás preguntando: "¿Por qué me invitaste a jugarlo si realmente no vale la pena?" Es que sí, a pesar de todos sus puntos negativos, Ultimate Ninja Storm Connections sigue siendo un juego increíble.

Imagen 3 - Naruto

En este juego de lucha nos encontramos con un sistema de combate que nos va a hacer disfrutar el juego desde el minuto uno, ya que no es del todo desafiante, pero sí es gratificante. Con apretar unos pocos botones seremos capaces de realizar unos combos brutales, donde vamos a ver cada una de las animaciones de los personajes cada vez que podamos realizarlas. No pierdan de vista que tendremos más de 130 personajes para escoger, por lo que la variedad de acciones y animaciones en pantalla será brutal, pero lo bueno es que cuando aprendes a controlar a uno, ya sabes controlar a todos. Tal vez su simplicidad a los mandos no sea desafiante para los que busquen algo más competitivo, y es por eso que el juego no pasa por ahí. En este su sistema de combate depende mucho más del timing, permitiendo bloquear, esquivar y realizar un remate a tiempo para poder contrarrestar al enemigo, mientras enlazas una cantidad de combos infinitos al mismo tiempo que vas viendo el contador de acumulación de puñetazos que vas dando, una sensación muy gratificante.

Imagen 4 - Naruto

Pero si eres de los que ya tienen todos los juegos y se preguntan, ¿Para qué voy a comprar algo que ya tengo y encima con el contenido resumido?, "stop", porque tenemos algo nuevo para vos. En este juego, Bandai incluye un capítulo inédito a modo de OVA escrito por el mismísimo Kishimoto, que se ubica entre el manga de Boruto y en un momento indeterminado entre el comienzo del manga y el final del primer arco.

En esta historia, Boruto y sus amigos enfrentan una organización secreta, mientras en el pasado, Naruto y Sasuke luchan contra un enemigo que amenaza el mundo. La trama comienza cuando Boruto juega un videojuego en línea, "Ninja Heroes", conociendo a Nanashi, una inteligencia artificial creada por la organización secreta para capturar a ninjas con el poder del karma. Mientras, en el pasado, Naruto y Sasuke descubren que un enemigo, el Maestro del Tiempo, causante del fenómeno mundial, busca eliminar a los portadores del karma para prevenir un futuro caótico.

Imagen 5 - Naruto

Pero esta nueva historia es un simple recurso para ponerte a hacer misiones y sacarle un poco más de jugo a este título que, a pesar de ser un tanto repetitivo, nos ofrece unos momentos increíbles dentro de la historia de estos carismáticos personajes. Está más que claro que la gente de CyberConnect2 sabe que su juego tiene potencial y que sus combates son el cerebro de esta saga que nos hace sentir super felices, ya que por momentos sientes que estás jugando dentro de la mismísima animación, es una maravilla.

Y siendo un poco críticos, si se extrañó esa lavadita de cara que se le podría haber dado para que pudiéramos sentir estar jugando un título fresco y renovado. La nostalgia es algo que cada vez pesa más en los videojuegos, y al parecer Bandai sabe cómo sacarle partido, porque dudo que los fanáticos de Naruto no se den el gusto de comprarlo, por el solo hecho de tenerlo en su estantería o en su biblioteca digital.

Imagen 6 - Naruto.png

A modo de veredicto, me gustaría aclarar que me lo pasé increíble jugando, a pesar de que varios de sus títulos ya los había jugado. Si está resumido, se siente de una generación pasada, pero es tan bueno y entretenido su sistema de combate, mezclado con algunas escenas y batallas contra enemigos que se ven tan brutales, que vale la pena las 8/9 horas que puede llegar a durar su historia. Es por eso que lo puedo recomendar, pero la decisión es muy personal, ya que seguramente tengas algunos de sus juegos en tu biblioteca. Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections se lanzará el 17 de Noviembre para PlayStation, Xbox, Switch y PC.