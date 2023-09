Muy molesto: cómo desactivar un ruido que pocos quieren escuchar en iPhone

A muchas personas esta función parece no ser molesta, aunque no se puede negar que existen algunos momentos o lugares en los que tener activo dicho sonido no es conveniente, como en el transporte público, bibliotecas, iglesias, hospitales, funerales, y más. A otras incluso estando solas, no quieren que cada vez que escriban un mensaje se escuche el "tic tic" de las teclas al presionar en pantalla.

Cómo sacar el sonido del teclado en iPhone

Se necesitan una serie de simples y rápidos pasos para hacer que el teclado del iPhone o del iPad deje de reproducir sonidos con cada clickeo:

Abrir la app de ajustes en el iPhone o Ipad.

Seleccionar el apartado de Sonidos y Vibraciones.

Hacer clic en Feedback del teclado.

Desactivar el sonido para que no suene o activarlo para que suene.

De esta forma, el teclado de los dispositivos dejará de emitir sonidos, así se escriba en un chat, en notas, en el navegador o en cualquier parte. En el caso de tener dudas, el asistente de voz Siri siempre va a tener una respuesta para ayudarte. Podés preguntarle "Siri, cómo desactivo el sonido en el teclado de mi iPhone" y la voz te responderá los pasos a seguir que seguramente coincidan con los presentados anteriormente.